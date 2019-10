Estoy hasta la madre de discursos, quiero ver acciones: Clouthier sobre Gobierno de AMLO

El empresario reconoció que ha diferencia de los gobiernos panistas y priistas, actualmente ve un gobierno federal que está combatiendo a la corrupción, pero también ve un mensaje polarizador muy marcado por parte del Presidente de la República

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Para Manuel Clouthier Carrillo hacen falta más acciones y menos discursos por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El empresario sinaloense indicó que quería ver acciones concretas del actual Gobierno, no más discursos, ya que con discursos no se va a lograr la cuarta transformación que propone la actual administración.

“Es que yo oigo discursos todo el día, ya me ponen hasta la madre, yo quiero empezar a ver ya cosas en serio, acciones concretas, que haya congruencia entre lo que se dice y se hace, no basta, no será una cuarta transformación del país una que transforme solamente el discurso, tiene que empezar a transformar la realidad”, opinó.

El ex Diputado Federal por la vía independiente no sólo criticó a la actual administración, también reconoció que a diferencia de otros gobiernos, hoy sí se ve una verdadera lucha contra la corrupción, escenario que nunca vio en los 12 años que gobernó el Partido Acción Nacional el país y tampoco con el Partido Revolucionario Institucional.

“Qué bueno que hoy se empieza de manera disruptiva a cambiar esa parte en una lucha contra la corrupción, era sano y urgente ya en el país que se empezara una verdadera lucha contra la corrupción”, mencionó.

“Como ustedes lo saben uno de los grandes reclamos que hice cuando anduve metido en la política y reclamo al PAN en lo particular, es que en 12 años de haber sido Gobierno Federal en nuestro país, no hubieran emprendido una cruzada contra la corrupción y ese fue reclamo en serio. Hoy aplaudo que se esté emprendiendo una lucha contra la corrupción y espero que sea a fondo, que sea en serio y no simulación”, agregó.

Clouthier Carrillo expresó que en ocasiones ve un discurso polarizado por parte de Andrés Manuel López Obrador, por lo que lo llamó a recordar que él es el Presidente de todos los mexicanos, no sólo de un sector de la población.

“El Presidente no es Presidente de la izquierda, no es Presidente de los chairos, no es Presidente de los pobres, es el Presidente de todos los mexicanos, y no se vale que se esté fomentando la lucha de clases desde el poder, esa etapa ya la vivimos, esa etapa se vivió en la época de Luis Echeverría y fue muy, pero muy lamentable lo que se vivió entonces”, explicó.

“Hoy lo que el país está requiriendo es unidad, un Presidente de la República que sea Presidente de todos los mexicanos y que no polarice a la sociedad, que entienda que la única manera en la que podemos salir adelante como país es uniendo al país, no polarizándolo, reconocemos y aplaudimos el que se combata a la corrupción, pero estamos en total desacuerdo en que se esté polarizando a la sociedad a través del discurso del poder”, profundizó.

El sinaloense también reprobó el discurso que el Presidente ha mostrado contra el sector empresarial, y le pidió que sea más abierto a la crítica, con los sectores que no están de acuerdo con él.

“No estamos de acuerdo y mucho menos, que se satanice al sector empresarial o incluso, que desde el púlpito presidencial mañanero, se esté criticando a los ciudadanos, eso no se vale, el ciudadano tiene todo el derecho de criticar a sus gobernantes, esa es la esencia de la democracia”, subrayó.