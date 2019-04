Estoy muy satisfecho con lo que beisbol me ha regalado: Francisco Campos

El ahora coach de bullpen de Tomateros de Culiacán se siente melancólico por su próximo retiro como pelotero

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El coach de bullpen de los Tomateros de Culiacán, Francisco Campos, está cada vez más cerca del retiro en la Liga Mexicana de Beisbol, y continúa siendo reconocido por su gran trabajo.

Con 198 victorias de LMB en su historial, restan solamente dos para que “Pancho Ponches” se despida definitivamente del montículo; ante esto, se mostró nostálgico, pero orgulloso del camino que trazó en el beisbol profesional.

“Me ha costado, nada es fácil, tiene su trabajo conseguirlo, ahora estoy por concluir mi carrera y me siento melancólico, me entra la nostalgia el saber que esto está terminando, pero a la vez me da mucha alegría porque soy de las pocas personas que puedo decir que conozco cuándo empecé y conozco cuándo voy a terminar. Muchos empiezan, pero por alguna otra razón, lesiones o bajo rendimiento terminan, desaparecen del beisbol y no llegan a concretar un retiro. Que me den la oportunidad de decir adiós me llena de felicidad y me da mucho orgullo”, comentó.

El oriundo de Guaymas, Sonora, que logró más de 2 mil ponches en el circuito veraniego, destacó que se irá satisfecho después de todo lo que ha conseguido.

“Estoy muy satisfecho con lo que el beisbol me ha regalado, y también estoy muy satisfecho con lo que yo personalmente le he regalado al beisbol”, aseguró.

Campos, con 46 años de edad, se retirará como los grandes y nadie podrá utilizar el número 20 que con tanto orgullo portó con los Piratas de Campeche, ya que el pasado 9 de abril fue inmortalizado en el Estadio Nelson Barrera.

“Para mí es una satisfacción muy grande, honorífica, el que retiraran para toda la vida el número 20 con los Piratas de Campeche. Me honra, me hacen sentir muy bien, me llenan de alegría saber que me están congratulando por algo que yo he entregado toda mi vida, que es mi pasión, mi entrega, mi todo. Me siento muy contento con este reconocimiento y muy feliz de haberlo hecho con mi familia”, expresó.

Después de haber participado como jugador en el décimo título de los Tomateros de Culiacán, y como coach en el número 11, Campos seguirá inyectando su reconocida experiencia al bullpen de la escuadra guinda, y la próxima temporada será parte también de la búsqueda del 12.