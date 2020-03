Estoy seguro de que la decisión es la correcta: Novak Djokovic sobre aplazamiento de JJOO

BELGRADO._ El serbio Novak Djokovic, número uno de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), se pronunció a favor de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el próximo año, pues para él fue la mejor decisión.

Luego de que este martes el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió realizar la justa olímpica hasta 2021, el serbio escribió en sus redes sociales que se siente triste por la postergación, pero considera que fue una buena decisión.

“Tomé esta foto el año pasado en Japón. Estoy triste de que los Juegos Olímpicos se pospongan pero estoy seguro de que la decisión es la correcta para la salud colectiva de todos los afectados. Miremos ahora hacia adelante, hacia los Juegos de Tokio 2021”, indica el jugador de Belgrado.

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 🙏🏼🙌🏼🎾 pic.twitter.com/nba0qvcAGC