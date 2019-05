FUTBOL

Estoy triste por los jugadores: Diego Armando Maradona

El estratega argentino perdió la noche del domingo su segunda final en fila con Dorados de Sinaloa

Noroeste / Redacción

El futuro de Diego Armando Maradona está en el aire.

El técnico de los Dorados de Sinaloa abandonó el Alfonso Lastras con breves declaraciones luego de perder la final del torneo Clausura 2019 ante el Atlético de San Luis, dejando a la deriva su continuidad con el “Gran Pez”.

A diferencia de la final del Apertura 2018, esta vez Maradona no se encaró con los aficionados que lo provocaron en territorio potosino y se fue del recinto atendiendo a algunos medios de comunicación.

“Estoy triste por los jugadores, no por mí. Yo gané, perdí, empaté en la vida. Estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada. Créanme que estoy triste” dijo el timonel argentino.

Maradona podría salir del equipo sinaloense debido a que desde su llegada al futbol mexicano se le ha ubicado en la órbita de equipos como los Xolos de Tijuana, así como de otros clubes del extranjero.