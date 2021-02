Día del Amor y la Amistad

Estoy viviendo un amor como nunca: Max Peraza

El cantante se encuentra en la mejor etapa de su carrera, con duetos importantes y éxitos musicales; a la par vive un amor a la antigua, con una joven en quien encontró la serenidad que necesitaba

Fernando Espinoza

“Gracias, muchas gracias” se llama el tema que Max Pereza acaba de estrenar, una canción romántica que lleva un dedicatoria muy especial para su ahora esposa, Iris Osuna.

Dicho tema nació de la inspiración de los compositores Ángel Romero “El Tacuache” y César Valdivia, y llegó a las manos de Max Pereza hace dos años, pero como si se tratara de un arreglo del destino, no lo pudo estrenar hasta este año, en el que se encuentra recién casado y más enamorado que nunca.

Max e Iris se casaron por lo civil el 29 de diciembre del 2020, tras un año y tres meses de noviazgo, tiempo en el que no solamente tuvo que enamorar a su esposa, si no que también a su familia, quienes son muy tradicionales y hacen las cosas a la “antigua”.

“Fueron muchas cosas las que me enamoraron de ella, yo la conocí y fue el noviazgo que nunca tuve, ir a visita y pedir permiso para salir con ella, me fascinó cómo se llevó con mi mamá, con mis hijos, es una muchacha que me ha traído mucha tranquilidad en vida, ya queremos tener pronto un hijo, estoy viviendo un amor como nunca”, dijo Maz Peraza en exclusiva para Noroeste.

Además de estrenar Gracias muchas gracias, el amor y las emociones de esta nueva etapa lo llevaron a tomar la decisión de grabar el video musical el día de sus boda, otra vez, dice que el destino se las arreglo para se hiciera el video, ya que cuando el fotógrafo de la boda, Gera Moreno, le pidió una canción para ambientar el video, se le ocurrió este tema que tenía guardado.

“Fue mi idea, todo surgió porque mi boda fue por el civil que sinceramente no estaba tan planeada, no quería yo lastimar a las personas que han tenido una pérdida por el Covid, no quería hacer un festejo sin conciencia de lo que está pasando, y como los videos musicales son historias actuadas y aquí no había actuación, decidí que este fuera el video. La boda me la querían comprar como primicia algunas previstas y programas de televisión, pero yo decidí que no, que le íbamos a mostrar al público de una manera diferente, por eso hicimos el video así, y aunque parece una fiesta grande solo fueron 115 personas invitadas, y con todas las medidas de sanidad, incluso yo no saqué el video hasta asegurarme que nadie de mis invitados se había contagiado”, explicó.

Este tema no solo vino a ilustrar su historia de amor, pues Max considera que hacían falta canciones románticas. “A mí la gente me sigue mucho por las canciones románticas, una canción que se me hace que hacía falta y no solo en mi carrera, sino en el regional mexicano”.

El complemento perfecto

Max explicó que conoció a Iris gracias a un amigo y compañero de trabajo, que “donde es él es mi esposa, es de Barrón y me invitó a un fiesta en Barrón, y pues no fuí a la fiesta, pero me dijo que me quería presentar a la hermana de una amiga de él, y ya sabes como somos los hombres, luego la busqué en las redes sociales, y le mandé mensaje pero nomas me saludó por educación, y le pedí el celular y no me lo dio. Luego yo canté allá, al tiempo fuí a una fiesta a Barrón y me mandó mensaje, y me pidió el número pero no nos vimos, estuvimos casi siete meses mensajeándonos, luego la invité a salir, venimos a dar una vuelta a aquí al malecón, pero fue muy chistoso por que salimos a las nueve de la noche de su casa y su papá la quería a las 10:30, y pues la tuve que regresar, fueron como cinco meses que tenía que hacer las cosas bien, hasta que convencí a sus papás”, dijo.

El intérprete de Cuál adiós dijo que quieren hacer la boda de la iglesia ya que pase la pandemia, y será una boda con muchos más invitados, y donde si invitará a la prensa, pues en esta ocasión por la pandemia no lo hizo. Agregó que aún no se han ido de luna de miel, pues esperan que la pandemia por coronavirus acabe.

Se le cuestionó cuál fue el aspecto que más lo enamoró de Iris, a lo que respondió que cambió su vida y le dio estabilidad y mucha tranquilidad que antes no tenía, y otras de las razones es que se lleva de maravilla con sus tres hijos.

Matrimonio con bendiciones

Al aparecer esta nueva etapa en la vida de Max trajo nuevas bendiciones a su carrera, pues vienen duetos con cantantes de banda como El Coyote, Julio Preciado y Pancho Barraza, entre otros.

“Todo fue sin querer queriendo, empezó el año pasado, teníamos lanzamiento planeados con Grupo Firme y Grupo Codiciado, y esos duetos fue un empujoncito, de ahí viene lo bueno, grabar con Julio Preciado, con Pancho Barraza, Regulo Caro, Jiapsi Yañez, El Coyote, Toño Lizárraga, que son los duetos que vienen”, dijo.

Sorprendido dijo que está levantando su propia empresa musical a la que llamará Soy Music In, y que de este modo se dio cuenta que Dios le quita pero también le da de sobremanera.