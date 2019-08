Estrada desconoce cómo funciona la Policía y a la fecha, no ha entregado su estrategia: CESP

Ricardo Jenni del Rincón, coordinador general del Consejo, lamentó que no pueda mantenerse la coordinación policial de los tres niveles de gobierno en Sinaloa, e incluso sugirió que los Presidentes Municipales de Ahome y Mazatlán también deben cambiar a sus Secretarios de Seguridad Pública

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Con la actitud que ha tomado el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha demostrado que no conoce cómo funcionan las instituciones de seguridad pública en los municipios, además de que no ha entregado su estrategia de seguridad como mandatario, a pesar de que ya se le venció el plazo de los primeros 90 días, señaló Ricardo Jenni del Rincón.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública lamentó que por este tipo de situaciones, no pueda mantenerse la coordinación policial de los tres niveles de gobierno en Sinaloa, e incluso sugirió que los Presidentes Municipales de Ahome y Mazatlán también deben cambiar a sus Secretarios de Seguridad Pública.

“... es muy importante que los municipios que no están logrando coordinarse con el estado y con la federación, cambien de manera inmediata a sus Secretarios de Seguridad Pública”, expresó, “... hay municipios en los que hay buen diálogo, entre el Alcalde y el Secretario de Seguridad Pública, sin embargo ese buen diálogo no se está traduciendo en acciones o en resultados positivos, porque no hay buen diálogo con el estado y con la federación".

“Y hay otros municipios como Culiacán en los que no hay buen diálogo entre el Secretario de Seguridad o los policías y el Alcalde, pero sí hay buen diálogo con las autoridades estatales y federales”.

Lo que debe de haber, agregó Jenni del Rincón, es un diálogo permanente y una coordinación efectiva, entre el Alcalde, sus propias policías, y estas policías a su vez con las autoridades estatales y federales.

Luego se refirió específicamente al caso de Culiacán y Estrada Ferreiro.

“Pues lo que vemos, más que nada, es que el Alcalde no conoce a la Policía, no sabe cuál es la situación que viven, no se adentra en las policías, y solamente hace comentarios sin conocimiento de causa, que terminan afectando esa relación entre los policías y su propio alcalde”, explicó.

También recordó que en algunos casos los ha llamado corruptos y en otros casos ineficientes, además de que les retiró los bonos diciéndoles que ese era su trabajo, que no tenían por qué recibir ningún bono por hacer su trabajo, a pesar de que esa es una estrategia admitida a nivel nacional y en todos los municipios.

“Sin duda, el Alcalde tiene un completo desconocimiento de cómo debe de operar una autoridad de seguridad, también tiene un completo desconocimiento de cuál es la problemática de seguridad en Culiacán; él cree, al igual que el Presidente de la República, que con buena voluntad y pensando que todo va a estar bien, las policías van a actuar y las policías van a hacer que los índices disminuyan, así no es”, señaló.

“Se tiene que hacer una estrategia, una estrategia que no ha presentado el Alcalde de Culiacán, sobre cómo va a operar, cómo va a desplegar las fuerzas, cuáles son las zonas que van a atacar de primer momento y cuáles son los delitos que les corresponden al municipio, las faltas administrativas más bien, atacar de una por una o de dos en dos, pero el alcalde no ha presentado la estrategia”.

Además, señaló que el Consejo Municipal de Seguridad Pública no ha sesionado, o si ha sesionado no les ha llegado la invitación al CESP, como las administraciones anteriores lo hicieron.

Según Jenni del Rincón, Estrada Ferreiro tenía que haber presentado la estrategia de seguridad en los primeros 90 días de la administración.

Que cambien Secretarios de Seguridad de Ahome y Mazatlán

Jenni del Rincón también fue claro al sugerir que los Presidentes Municipales de Ahome y Mazatlán deben cambiar, inmediatamente, a sus secretarios de seguridad pública, debido a los malos resultados que se han registrado en este año.

“Es bien importante, sobre todo ahorita que se están disparando los índices, que Mazatlán y Ahome consideren de manera inmediata un cambio de sus Secretarios de Seguridad Pública, y en el caso de Culiacán, que el Alcalde reconsidere cuál es su diálogo con su propia policía”, expresó.