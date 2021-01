Estrada Ferreiro, a favor de alianza Morena-PAS; asegura que todo lo que sea para sumar es bueno

'Yo creo que eso lo va a tener que definir el partido, yo no estoy en contra de ellos, pero no soy yo quien decido, el partido lo va a definir a nivel nacional', dijo el Presidente de Culiacán

José Abraham Sanz

Luego del frente que públicamente mostraron la Senadora Imelda Castro, el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente municipal de Mazatlán, y legisladores federales y locales la semana pasada contra la posible alianza entre Morena y PAS de cara la próxima elección, Jesús Estrada Ferreiro admitió no estar en contra de esta posibilidad.

También aclaró que él no fue invitado a formar parte de dicho frente que hizo el posicionamiento desde la capital del estado.

“Yo creo que eso lo va a tener que definir el partido, yo no estoy en contra de ellos, pero no soy yo quien decido, el partido lo va a definir a nivel nacional”, dijo Estrada Ferreiro.

Al Presidente Municipal le preguntaron directamente por qué no se había unido a la negativa contra la posibilidad de que se unieran Morena y PAS en candidaturas comunes de cara al próximo proceso electoral.

“A mí no me invitaron. No me invitaron a mí, además yo estoy trabajando, yo no puedo participar en eventos políticos electorales”, recalcó.

A Estrada Ferreiro le insistieron en su opinión sobre la posible alianza, presuntamente fraguada entre el Senador Rubén Rocha Moya y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador y dirigente de dicho partido, con el argumento de sumar su estructura electoral.

“Pues todo lo que sea para sumar es bueno, pero repito, eso lo va a definir el partido”, recalcó, “ni el 'Químico' Benítez (Torres), ni Merary (Villegas, diputada federal), ni nadie de ellos, el partido”.

El sábado 9 de enero, Benítez Torres, Castro Castro y la diputada federal, quienes también aspiraban a la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, que finalmente se le asignó desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena al Senador Rocha Moya, encabezaron una conferencia de prensa para posicionarse contra la posible alianza de Morena con el Partido Sinaloense.