Estrada Ferreiro aceptó nuestra propuesta de cubrebocas obligatorio: Castaños Valenzuela

El diputado federal reconoce al Gobierno municipal por tener ya un plan para contrarrestar el Covid-19, e incluir en éste el uso obligatorio del cubrebocas en Culiacán

Belem Angulo

Dentro de la campaña Guardianes de Prevención de la Salud, del Ayuntamiento de Culiacán, se contemplan recomendaciones propuestas por el diputado federal Carlos Castaños Valenzuela, para controlar el coronavirus en el municipio, señaló el mismo y aplaudió la flexibilidad del Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Le quiero reconocer a las autoridades municipales de Culiacán... porque ya hay un plan, ya se anunció una serie de acciones que se implementarán a partir del próximo lunes. Ya hay por fin este plan, están considerándose algunas de las acciones que propusimos nosotros en nuestro plan S.O.S Culiacán, de 30 acciones por el municipio", declaró el legislador panista.

Entre las recomendaciones que coinciden entre el plan presentado por Castaños Valenzuela y la campaña que emprenderá el Gobierno municipal se encuentran: el uso obligatorio del cubrebocas en la vía pública, instalación de lavamanos en puntos concurridos y desinfección de espacios públicos.

Hace dos semanas, el plan S.O.S. Culiacán fue presentado por el panista ante los medios de comunicación, en que se destacan 30 acciones divididas en cinco rubros que cubren difusión, desinfección, apoyo a grupos vulnerables, y apoyo a empresarios. También se sugiere el uso obligatorio del cubrebocas en el apartado de Acciones Normativas.

Desde el próximo lunes 3 de agosto comenzará la campaña presentada por el primer edil, Jesús Estrada Ferreiro, y tendrá una duración de 15 días en su primera etapa. El uso del cubrebocas es uno de los principales elementos que busca garantizar el programa.

Aunque el Mandatario municipal había señalado que no se arrestaría a quien incumpliera este protocolo, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal advirtió que existe la posibilidad de detener a quien cause molestias o arriesgue la salud de terceros.

“Las personas que por alguna situación se rehúsen a utilizar el cubrebocas y tomen una actitud totalmente renuente a esta situación, pues el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio prevé circunstancias en las cuales se puede encuadrar a esta persona y podría ser detenida por una falta”, expresó el titular de la SSPyTM, capitán Óscar Guinto Marmolejo.

“Causar molestias, el poner en riesgo a las demás personas son infracciones que están contenidas en el bando, y se puede tomar la determinación de detener a esta persona por no utilizar el cubrebocas”, agregó.

Castaños Valenzuela exhortó a la autoridad local a cumplir con lo anunciado en cuanto a las sanciones.

"De nada sirve anunciarlo si no se implementa, y en esas implementaciones no puede haber excepciones, toda aquella persona que se encuentre los próximos 15 días en territorio de Culiacán, sea culiacanense o no, debe usarlo”, dijo.