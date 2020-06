Estrada Ferreiro asegura que habrÃ¡ operativos de seguridad permanentes en Tepuche

Estrada Ferreiro asegura que habrá operativos de seguridad permanentes en Tepuche

El Alcalde de Culiacán dice no concebir el número de familias desplazadas a causa de la violencia, por lo que sostuvo que se harán acciones para que los habitantes de la sindicatura de la capital del Estado puedan volver a sus hogares

Antonio Olazábal

Luego de la violencia suscitada en Tepuche, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, afirmó que habrán operativos permanentes en la sindicatura con la intención de dar paz a los pobladores.

El Presidente Municipal señaló que permanecerán en el lugar elementos de la Guardia Nacional, Marina y Ejército, todo con tal de evitar un éxodo de los habitantes de Tepuche, y que los que ya se fueron, puedan regresar a sus casas.

El morenista subrayó que el Ayuntamiento pondrá lo necesario para que todo vuelva a la normalidad.

"Estamos trabajando en estructurar todo un equipo, de operativos permanente, no es una vez por semana o cada 15 días, en esto va a estar involucrada la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva, el objeto no es ir a buscar a los delincuentes para castigarlos y agredirlos, el objeto no es investigarlos, eso le corresponde a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía Federal, nuestro objetivo es dar protección a los habitantes de los pueblos y a todo el personal, administrativo y operativo que va a ir a ese lugar", mencionó.

"Vamos a ir a llevarles todos los servicios que están requiriendo, desde salud, educación, cultura, seguridad pública, obra pública se requieren algo urgente, necesidades sanitarias de drenaje o agua potable", agregó.

El primer edil dijo no concebir que haya tantas familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, y subrayó que buscará que eso no pase en Tepuche, por lo que se les está dotando de todo lo necesario a los elementos que resguardarán el lugar para que estén cómodos, y se queden mucho tiempo, hasta que el lugar se tranquilice y los pobladores vuelvan a sentirse seguros de nuevo.

"Yo no concibo que en Sinaloa haya tantos pueblos desplazados y que hasta ahorita no han vuelto a su lugar de origen, ahí nacieron, ahí están sus familias, ahí viven, ahí tienen su ganado, su fuente de trabajo, sus casitas, sus gallinas, sus gatos, sus perros, ¿por qué permitir que esto ocurra? ¿cuál es el propósito de todo esto? Que la gente vuelva a sus casas con seguridad", sostuvo.

"Ya hay como cuatro bases de la Guardia Nacional instaladas en varios lugares, rapidito hemos conseguido casas, terrenos para que se instalen, les hemos puesto iluminación, les hemos dado agua potable, les hemos dado agua para consumir, les compramos mesas, sillas para que puedan tener su comedor, vaya, hicimos todo lo que está en nuestras manos por darles a ellos para que estén en esos lugares protegiendo a la gente de los pueblos", aseveró.