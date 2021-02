Estrada Ferreiro busca desinformar sobre municipalización de Eldorado, acusa patronato pro municipalización

Los integrantes del Patronato pro Municipalización de Eldorado señalan que el Alcalde de Culiacán mostró unas cifras falsas y elevadas para confundir al Congreso y a la ciudadanía de la factibilidad de crear el nuevo municipio

América Armenta

22/02/2021 | 12:47 AM

CULIACÁN._ Que Eldorado sea municipio para que se convierta en un polo de desarrollo, de oportunidades para quienes ahí habitan y que deje de haber una centralización de trámites en la ciudad de Culiacán, es lo que el Patronato Pro Municipalización de Eldorado solicita, por lo que este lunes 22 de febrero solicitó mediante un oficio al Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, aclare el estudio financiero que expuso, en donde, aseguran, infló las cifras para que se piense que el nuevo municipio no es viable.

Gilberto Izabal Zazueta, presidente del patronato, explicó que no tienen problemas con Culiacán, ya que en la ciudad se encuentra parte de las familias eldoradenses, pero la municipalización traería consigo oportunidades, sobre todo para la gente joven, además señaló que la relación que se busca es de diálogo, entendimiento y amistad, como ejemplo puso la relación entre los municipios de Culiacán y Navolato.

“Lo que el Ayuntamiento de Culiacán y el Presidente municipal intentan es distorsionar el proyecto”, dijo el líder, “nos enteramos de su intención, su intención es distorsionar y confundir, no se vale, que sea real, por eso le estamos solicitando al Presidente municipal que nos dé toda la información”, agregó sobre el análisis financiero en el que se informó que Eldorado necesita estar como sindicatura para poder sobrevivir.

Estrada Ferreiro, abundó, está viendo erradamente la municipalización, por lo que el patronato expuso que no caerán en un juego de intereses, reiterando que lo que buscan es que se transparente la parte económica, de la viabilidad que no se le acusa nuestro pueblo de ser un pueblo precario y sin capacidad de sostenimiento.

“Si Eldorado tiene la capacidad para poder desarrollarse gana Culiacán, porque Culiacán se descompresiona y además la gente Eldorado seguirá sirviéndose de los servicios necesarios para el desarrollo de la capital”, manifestó Izabal Zazueta.

En cuanto a los ingresos y suficiencia que tendría el municipio de Eldorado, el presidente del patronato dijo que retan a las personas más eruditas del Ayuntamiento de Culiacán para que se sienten junto a personal de los municipios de Elota y Angostura, para demostrar que Eldorado cuenta con más hectáreas de riego.

“Hay condiciones pero no hay voluntad, el Alcalde infla de una manera hasta ofensiva, infla con su proyecto del Municipio de Eldorado a 550 millones de pesos, es falso, el más conocedor entiende que no necesitan 12 millones de pesos para sostener el pago de un Presidente municipal en un año, al menos que le paguen un millón al mes”, detalló.

En el Congreso del Estado, dijo, espera que haya voluntad de subir el tema al Pleno y dijo que las diputadas y diputados que se opondrían, consideró, sería de una manera irracional y con un sello de apoyar el centralismo que existe en Sinaloa, pero que están dispuestos a dialogar con la legislatura.

“Lo que pasa es que el centralismo actual ahoga a los pueblos que estamos más abajo de un municipio, nos ahoga, no es posible que ese centralismo tan concentrado que se tiene del poder y los servicios continúe cuando poblaciones ya cumplen con lo que la ley marca”, enfatizó.

En la ley se marca, explicó, para la creación de un municipio que el 50 por ciento más uno de las personas consultadas aprueban la municipalización, por lo que en el caso de esta sindicatura fue el 99 por ciento quienes estuvieron a favor en el ejercicio político ciudadano que se realizó con apoyo de las autoridades electorales, por lo que el líder del patronato pidió que se respete la decisión de la ciudadanía.

“Que no se digan no informados nadie, porque a todos se les informó, pero para bien de la región no se requirió el 50 más uno, fue el 99.9 a favor, porque fue contundente, a ese nivel llegó el resultado de ser tan contundente”, manifestó.

Por lo pronto los ciudadanos esperarán los detalles del informe expuesto por Estrada Ferreiro respecto a Eldorado, explicaciones del documento las cuales ya fueron solicitadas por oficio, pues no encontraron que fuera correcto lo que se dio a conocer.

“Nosotros aquí estamos diciendo que se están diciendo mentiras y las mentiras se tienen que aclarar a tiempo, aclararlas a tiempo equivale a que tengamos la oportunidad nosotros, los primeros interesados, de defendernos, no poder esperar a que pasen una pelota de un lugar a otro entre Congreso y el Gobierno tenemos los elementos, conocemos la región y nuestros vecinos”, declaró.