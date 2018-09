Estrada Ferreiro dice estar en contra de la adopciÃ³n entre personas del mismo sexo

Estrada Ferreiro dice estar en contra de la adopción entre personas del mismo sexo

El Alcalde electo de Culiacán señaló que no se debe exponer a los niños a ningún riesgo, además dijo no ser homofóbico por pensar eso de manera personal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde Electo de Culiacán, se manifestó en contra de que las parejas del mismo sexo adopten niños.

El morenista en reunión con el Parlamento Ciudadano, señaló que no es homofóbico, sin embargo opinó que la adopción de un niño por parejas homosexuales es exponer a un niño a un riesgo.

“No me quieran calificar de homofóbico o esas cosas, no se vale... no estoy de acuerdo que se adopten niños en esas condiciones porque la ley lo dice nada más, hay personas de ese tipo (homosexuales) muy decentes, muy honorables y muy pulcras, pero no podemos exponer a un niño a ningún riesgo”, explicó.

Actualmente en el país 30 mil niños esperan ser adoptados, de 2012 a 2017 de acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se registraron en total 5 mil 342 adopciones en el país.

Para Estrada Ferriro nadie tiene derecho a elegir por los niños, más que sus padres o la autoridad.

“No estoy hablando de los homosexuales ni de las lesbianas, estoy hablando de los niños que tienen derecho a decidir ellos, y si no tienen la capacidad de hacerlo nadie tiene porqué decidir por ellos más que sus padres o una autoridad”, expresó.

Tema del aborto debió consultarse: Estrada

Luego de que la 62 Legislatura aprobó el dictamen de reforma constitucional que prohíbe el aborto en Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde electo de Culiacán, sostuvo que ese tema se debió haber consultado con la ciudadanía.

“Ellos sabrán porqué, habrá que preguntarle a ellos, es un tema que debió haberse consultado, es un tema de consulta eso, lo que yo diga o no diga como autoridad no cuenta, la gente debe de decidirlo en una consulta popular, si la gente quiere abortos que haya, si no quiere pues no va a haber”, compartió.

Cabe destacar que la legislatura que ya culminó labores, aprobó el dictamen en una sesión extraordinaria el día de ayer, por tal motivo no pudo hacerse un debate para analizar el tema del aborto entre la ciudadanía y los mismos diputados.