Estrada Ferreiro, el Presidente Municipal que lucha por sobresalir

El Alcalde de Culiacán se ha caracterizado por sus acercamientos con el Poder Legislativo local, buscando propiciar la captación de recursos para la Comuna; su imagen entre la opinión pública; y su relación con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador

Belem Angulo

La jornada pública del pasado 24 de febrero que sostuvo el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, culminó con una sesión de Cabildo en la que solicitó separarse de su cargo mientras prepara el terreno para ir por su reelección. El permiso fue dado, pero la decisión de Morena, partido al que pertenece, aún se encuentra a la expectativa.

A pesar de no tener la certeza sobre la decisión que tome el partido en los próximos días, Estrada Ferreiro se ve seguro y tranquilo. El día llegó a su fin, y en la oficina del primer edil solo se escucha el siseo de las fuentes emblemáticas del Palacio Municipal.

Está vestido con el mismo traje olivo con el que acompañó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel hace unas horas en el evento oficial de izamiento, por la celebración nacional de la bandera mexicana, cuando aborda el tema del fortalecimiento económico de los municipios.

¿LEGISLADOR O ALCALDE?

El Alcalde sostiene que en calidad de ciudadano ha presentado diferentes iniciativas de reforma ante el Congreso local buscando aumentar la captación de recursos de la Comuna para beneficio de la población.

El ímpetu por propiciar las condiciones para hacer crecer las arcas municipales ha provocado una serie de enfrentamientos entre el Presidente Municipal y los diputados de la 63 legislatura.

Al contar con experiencia en el área jurídica, que lo posicionó como Subprocurador de Justicia del Estado, Estrada Ferreiro admite que ha llegado a inaplicar leyes, priorizando la recaudación municipal.

“Para lo que respecta al Ayuntamiento de Culiacán, administrativamente sí tengo la facultad de inaplicar las leyes. Por esa razón recaudamos como 80 millones de pesos el primer año”, sostiene de manera repentina.

Inaplicar la Ley es un término en el que el Presidente Municipal resume la polémica desatada en 2019, cuando él recién llegó a la silla presidencial de Culiacán se negó a entregar Certificados de Promoción Fiscal calificándolos como inconstitucionales.

La propuesta para eliminar los Ceprofies fue llevada a pleno por el Alcalde, pero al no percibir avances en la propuesta, comenzaron roces con los diputados, y tras casi dos años solo han ido en aumento.

“Yo esperaba que ahora que era Presidente Municipal, con un Congreso del Estado que es mayoría Morena y hay una identificación por lo menos de partido, me doy cuenta que no hay ideología, porque mi ideología no la comparten ellos, mi ideología es la del pueblo, la ideología de Morena”, dice el Alcalde.

“Me causa un agravio personal el que el ser yo el Presidente Municipal, y porque estas personas no me quieren, así, con esas palabras, los diputados y diputadas de Morena le puedan causar problemas al pueblo. Se fueron por el tema político electorero y no permitieron que ningún Alcalde sobresaliera en su trabajo”.

La inconformidad por los Ceprofies fue la antesala de la reciente reforma de la Ley de Hacienda Municipal, en la que se reunieron tres iniciativas, una presentada por la diputada de Morena, María Victoria Sánchez Peña, otra por el propio Ferreiro y Othón Herrera y Cairo Yarahuán, Presidente de Culiacán y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, y la tercera, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que coordina Sergio Jacobo Gutiérrez.

“Con la experiencia que yo tengo como litigante promoví una controversia constitucional, una controversia que después de un año casi nos dieron la razón. El municipio es libre de administrar sus finanzas y el Congreso no tiene nada qué hacer ahí”, resume el Alcalde.

Orgulloso y satisfecho de lo concretado sobre el tema legislativo, agrega que el Ayuntamiento de Culiacán bajo su administración ha implementado estrategias para captar recursos que antes no se habían recaudado.

-Desde el inicio de su administración ha estado activo con el legislativo, confrontaciones, iniciativas, opiniones sobre cómo legislan los diputados y diputadas ¿por qué ir por la reelección y no querer convertirse en diputado?

Yo no estoy aquí por un puesto, fue un compromiso que yo hice con el Presidente de la República cuando él era presidente del partido.

-Alcalde, de ser designado por Morena y ganar la reelección, imagino que seguirán las actividades con el legislativo…

Por supuesto que sí.

-¿Y eso no sería legislar desde el ejecutivo?

No, porque cualquier ciudadano, yo mismo como ciudadano propuse reformas a la Ley.

EL PRESIDENTE ES MI AMIGO: ESTRADA

Mientras Estrada Ferreiro abunda en tecnicismos sobre legislar, hay una foto de él con el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre su silla, que decora la sala del segundo piso del Ayuntamiento.

El Presidente y el Mandatario municipal están abrazados, sonríen.

“Me comprometí con él (López Obrador) para trabajar por un proyecto de nación, no por un cargo”, menciona Estrada Ferreiro.

-¿Ha hablado con el Presidente últimamente?

Mmmh...no.

Mientras lo niega, el Alcalde sonríe.

A unos pasos de esta sala, por el pasillo que rodea el patio interior del Palacio Municipal, hay un mural de 5 metros de alto que posiciona de manera simbólica a López Obrador entre los héroes patrios. Ahí, flanqueado por Miguel Hidalgo y Costilla y Benito Juárez, está quien fue líder de Morena y ahora Gobierna para los mexicanos.

El mural, que fue colocado por órdenes de Estrada Ferreiro, se convirtió en noticia nacional al ser señalado como posible culto a la imagen de un político en un espacio público.

“Yo soy su amigo, y él es mi amigo porque me lo ha demostrado”, describe el primer edil al tabasqueño.

LA REELECCIÓN

El pasado 3 de febrero, Estrada Ferreiro se registró de manera virtual como precandidato de Morena, buscando la reelección al Gobierno de la capital sinaloense.

El proceso para elegir a un candidato o candidata por la Alcaldía de Culiacán someterá a una encuesta entre la población a Graciela Domínguez Nava, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Merary Villegas Sánchez y a Estrada Ferreiro.

Sin embargo, el Presidente Municipal ya solicitó su licencia, misma que comenzará a correr a partir del 6 de marzo en caso de ser designado por Morena.

Estrada Ferreiro se dice confiado y apreciado por la población del municipio. Bajo este tenor recuerda los momentos que protagoniza y que se han difundido en redes sociales a manera de sátira.

-Estos momentos ‘virales’, por llamarlos así, ¿le van a dar impulso para las próximas elecciones, en caso de ser usted el designado por Morena?

Sí, yo creo que sí.

-¿Y usted se siente ofendido por esos videos?

No, para nada.

“Ve nomás el ingenio de la gente. La gente me dice en la calle ¡Presidente! ¿Qué onda con los baches?”, dice, sacando su celular para enseñarle a los presentes la recopilación de imágenes que guarda de sí mismo.