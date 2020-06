Estrada Ferreiro ni picha, ni cacha, ni deja batear, critica Carlos CastaÃ±os

Estrada Ferreiro ni picha, ni cacha, ni deja batear, critica Carlos Castaños

El Diputado federal condenó que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro no anuncie apoyos desde el gobierno municipal para el apoyo a la reactivación gradual de la economía en el municipio

Karen Bravo

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela criticó la actuación del Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, por no anunciar apoyos ni medidas de reactivación gradual de la economía en el municipio, tras la cuarentena de Covid-19.

“El Alcalde sin duda es alguien que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es una autoridad que no apoya pero que sí estorba, no facilita las posibilidades para que el comercio pueda reactivarse con las medidas sanitarias necesarias”, condenó.

“Por consecuencia no estamos viendo una autoridad municipal que ayude, que genere condiciones para el desarrollo comercial para la reactivación económica de este municipio”, agregó.

Castaños Valenzuela se pronunció a favor de que sea reactivada la economía de forma gradual y con el cuidado estricto de las medidas de salud para evitar un rebrote de coronavirus.

El legislador consideró que el Alcalde Estrada Ferreiro no ha generado las condiciones en el municipio para que pueda darse la reapertura gradual de comercios, y que tampoco ha anunciado apoyos para los comerciantes.

“Está siendo omiso, no hay claridad, no hay apoyos. Es un Alcalde que no ha expuesto, no ha dado a conocer apoyos que puede su gobierno municipal facilitar hacia los comerciantes para poder generar condiciones menos dolorosas para estos impactos que está teniendo el comercio local”, señaló.

“Está desaparecido, solo aparece para decir malas noticias”, sentenció.

En el caso de los locatarios del Mercado Garmendia, quienes se han manifestado en dos ocasiones solicitando apoyo, Castaños Valenzuela informó que sostendrá contacto con ellos para darle seguimiento al tema.