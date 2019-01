Estrada Ferreiro no puede permanecer ajeno ante el huachicoleo: PRD

Audómar Ahumada, dirigente estatal del PRD Sinaloa señaló que aunque el problema está siendo atendido por la federación, el Alcalde de Culiacán tiene que coadyuvar al combate del robo de combustible

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Si bien es cierto que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, no tiene conocimiento sobre el tema del huachicoleo, no debe permanecer ajeno a lo que suceda o pueda suceder en el territorio culiacanense, opinó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática Audómar Ahumada.

“Es cierto que no tiene conocimiento ni experiencia sobre el asunto técnico del huachicoleo y es cierto que es un asunto federal, lo que no es cierto y lo que no debiera ser es que diga que no se va a meter y que no tiene nada que ver”, señaló.

“Él no lo sabe, eso no lo vamos a discutir, le damos la razón, no sabe, no tiene conocimientos técnicos de eso, pero no puede permanecer ajeno a lo que sucede en su territorio”, dijo.

Lo anterior lo comentó luego de que Estrada Ferreiro dijo que no se va a meter en esa problemática debido a su falta de conocimiento, además de que es un asunto y combate que está siendo atendido por la federación.

“No, mira eso es competencia federal yo no me meto en ese tipo de cosas. Que no estoy de acuerdo en que se haga, que no esté de acuerdo en que no haya huachicoleo, que no esté de acuerdo en cosas ilícitas es una cosa, pero otra cosa es actuar”, fue la declaración del Presidente de Culiacán.

Para Audómar Ahumada, el Alcalde debe coadyuvar con los otros niveles de gobierno para combatir la problemática e invitar a los ciudadanos a denunciar cuando vean o sepan del robo de combustible en las comunidades donde habitan.