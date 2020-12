'Estrada Ferreiro no va a llegar ni a jefe de colonia': Pedro Villegas Lobo

El diputado resalta además que, en el Segundo Informe de Gobierno del Alcalde, para él está reprobado, quedando a deber mucho a Culiacán

Leopoldo Medina

“Para mí, Estrada Ferreiro no va a llegar ni para jefe de colonia”, manifestó el Diputado Pedro Villegas Lobo, al saber las aspiraciones del Alcalde de competir por la Gubernatura de Sinaloa.

Resaltó que sería catastrófico que eligieran a Estrada Ferreiro para candidato a Gobernador por parte de Morena, algo que no cree que vaya a suceder, pero como militante tiene todo su derecho de participar.

“ Yo apoyaría más a todos, menos a él, y a Gerardo Vargas, son los únicos dos a los que yo diría que son lo mismo, pero revuelto”.

Subrayó que Morena tiene a todo un Gobierno priista dentro del Ayuntamiento, por lo que para él, el Alcalde hace puras simulaciones.

Señaló que si se hace una encuesta, en la que le preguntaran a la gente que si quisiera que Estrada Ferreiro sea jefe de colonia, lo reprueban totalmente.

Villegas Lobo está seguro que el candidato por Morena no será Estrada Ferreiro, y dijo que esperará a los tiempos para que se pueda definir esta situación.

Respecto al segundo informe de gobierno que presentará este viernes el Alcalde de Culiacán, Villegas Lobo señaló que para él está reprobado totalmente, quedándole a deber a Culiacán.

“Culiacán merece algo mejor, aún hay mucho por pavimentar, alumbrado qué poner, y cuestiones sociales qué atender, porque no se ha abierto el diálogo, al igual que una falta de transparencia, por lo que si queremos ser congruentes con la cuarta transformación con Morena, hay que señalar lo que esté mal”, resaltó.

El turismo tiene que esperar

Criticó que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, vaya a realizar el Carnaval, acto que dijo que solo una persona irresponsable a la que no le interesa la vida de los ciudadanos se le ocurre hacer este evento en plena pandemia.

“Somos autoridad, y tenemos que velar por el bienestar de la gente, el turismo tiene que esperar un poco, pero si estás terco por querer hacer el carnaval porque te quieres gastar el dinero del erario para justificar gastos, y no le importa un comino la salud de la gente, a mí la verdad, aunque sea de mi mismo partido, no me parece bien, primero es la salud de la gente”, resaltó el diputado.

Villegas Lobo sostuvo que si su partido se lo permite, levantará la mano para participar como aspirante a la Presidencia Municipal de Culiacán, considerando que esto es uno de los derechos que también le corresponden, por lo que espera poder participar.