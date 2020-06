Estrada Ferreiro prioriza economía sobre salud de choferes, acusan

El líder sindical de transportistas urbanos, Flavio Rolando Ibarra Llama, informa que son 25 los transportistas agremiados contagiados de coronavirus, de los cuales dos han fallecido; sin embargo, el municipio ha detectado 70 casos en total de operadores infectados

Belem Angulo

El Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, prioriza la economía de los concesionarios de transporte urbano sobre la salud de los choferes, acusó el líder sindical de transportistas urbanos, Flavio Rolando Ibarra Llama.

"Ayer el presidente municipal y los presidentes de las alianzas tuvieron reunión, en la cual hablaron de la situación de nuestro gremio y comenta que si a un chofer le pega el Covid-19 es una gran pérdida económica para el concesionario, ya que no habrá quién mueva la unidad", comentó.

"No mienta (menciona) la pérdida que deja a la familia del chofer caído. Se ve que le importa más lo economía del patrón que nosotros".

De acuerdo con el líder sindical, son 25 los transportistas agremiados los que han sido contagiados de coronavirus de los cuales dos han fallecido. Sin embargo el municipio ha detectado 70 casos en total de choferes infectados.

"Me preocupé, me alarme mucho, porque pues, hombre, es como los médicos, un médico enfermo, un médico fuera de circulación es un daño muy importante a la sociedad, asimismo los conductores de transporte urbano, que no es fácil conseguirlos, cuando menos con capacitación y con experiencia, pues puede dañar mucho también no nada más la economía del propietario del autobús, sino también la movilidad y el sistema de transporte de Culiacán", mencionó Estrada Ferreiro.

Ante este comentario, el sindicato señaló que los choferes no son considerados en la toma de decisiones.

"En las negociaciones que hacen ellos no somos tomados en cuenta para decidir los que ellos les plazca y a favor de ellos y no de nosotros. Vamos analizando esto e ir a reclamarle al Presidente que no nos ayude mejor", declaró Ibarra Llama.

El transportista ya había solicitado audiencias con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, para solicitar la colaboración de la dependencia en la aplicación de pruebas diagnósticas para el gremio, ya que no cuentan con prestaciones médicas.

"Tenemos que gestionar que al chofer se le den de manera gratuita estudios -médicos-, no ganan para los estudios y ahí andan arriba del camión exponiéndose a contagiarse", dijo.

"Han salido varios choferes positivos, y también las esposas de ellos; ellos no cuentan con seguro social".

Agregó que no ha tenido respuesta por parte de las autoridades para la atención de la situación en el plano médico.