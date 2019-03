MORENA

Estrada Ferreiro se siente respaldado por AMLO y por dirigencia nacional de Morena

El Alcalde de Culiacán reconoció que no tiene relación alguna con los cuadros morenistas de Sinaloa

Antonio Olazábal

Luego de más de 4 meses de Gobierno, a Jesús Estrada Ferreiro no le importa si los cuadros de Morena en Culiacán y Sinaloa lo apoyan, él se siente respaldado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Morena a nivel nacional, que es lo que le importa.

Cuestionado sobre si tiene alguna relación con los cuadros de Morena en Sinaloa, el Alcalde de Culiacán dijo no importarle las disputas que se viven en la entidad o si es apoyado o no por los morenistas en el Estado.

"¿A mí, no sé (si lo apoyan los cuadros de Morena)? O sea , ya somos Gobierno, no somos partido, ya a mí no me mueve a quien van a poner o a quien van a quitar, eso no es tema mío, a quién pongan, tampoco me preocupa, lo que sí te digo, que Morena, Nacional, de México, sí me apoya, al 100 por ciento".

- ¿Ese apoyo no lo siente por parte de los cuadros de Morena en el Estado?

No es que no me meto con ellos para nada, que hagan lo que quieran, es una dirigencia nacional quienes controlan esto, no la gente de aquí, yo me siento respaldado por el Presidente y por Morena a nivel Nacional que es lo que a mí me importa", señaló.

El Presidente de Culiacán ha recibido varias críticas de regidores del Cabildo, así como diputados de la 63 legislatura de su mismo partido sobre su actuar al frente del municipio, sin embargo al morenista eso no es algo que le preocupe, ya que se siente respaldado por López Obrador.

"Las personas de aquí que están laborando aquí en un puesto público y son de Morena, tengo entendido que cargan sus grupos, pero a mí eso no me preocupa, yo estoy trabajando", manifestó.

- ¿Usted no está alineado a ningún grupo aquí en Sinaloa de Morena?

No, para nada, estoy alineado al pueblo, a lo que la gente necesite, lo que la gente quiera.