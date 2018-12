Estrada realiza las mismas prÃ¡cticas de gobiernos priistas, critica regidor del PAN

ESTRADA FERREIRO

Estrada realiza las mismas prácticas de gobiernos priistas, critica regidor del PAN

Eusebio Manuel Telles Molina acusó que el Alcalde no debió publicitarse con los logos del Ayuntamiento

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro realiza las mismas prácticas que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional cuando ha sido gobierno, ya que se aprovecha de vacíos legales para su beneficio, acusó Eusebio Manuel Telles, Regidor del Partido Acción Nacional.

El domingo Jesús Estrada Ferreiro señaló en periódicos de la localidad que la cuarta transformación del país ha llegado de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quien rindió protesta como Presidente de la República el sábado 1 de diciembre.

En el texto viene su nombre, y una imagen de él, así como los logos oficiales del Ayuntamiento de Culiacán. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se debe hacer publicidad con recursos públicos, a menos sea de interés social, carácter educativo y sin la imagen del servidor público.

En la publicación pagada por Estrada Ferreiro viene el logo del Ayuntamiento y su imagen, sin embargo el Alcalde de Culiacán señaló que él pagó ese anuncio con su dinero. Para Eusebio Manuel Telles, a pesar de que el Presidente Municipal pagara el anuncio de su bolsa, el edil se aprovecha de vacíos legales, y actúa como los gobiernos priistas.

"Yo creo que más allá de cómo pagó la publicación el Presidente, si de su bolsa o del recurso público, yo te quisiera comentar que el uso discrecional del logo o imagen institucional para temas de comunicación de carácter privado, porque evidentemente fue privado el tema, desgraciadamente en la Ley existe un vacío que nos permita sancionar al presidente", compartió.

"Yo creo que debemos de trabajar, en materia de reglamento interior del Ayuntamiento para aplicar una normatividad para el uso del logo o imagen institucional... cabe señalar que son las mismas prácticas de los gobiernos de antaño, donde se aprovechan de vacíos legales para la promoción personalizada de un funcionario, entonces nosotros claro que reprobamos ese tipo de prácticas", acusó.

El Regidor señaló que el Alcalde debe demostrar que esos anuncios se pagaron de su bolsa, pero independientemente de ello, no debió felicitar a López Obrador usando los logos del Ayuntamiento, sino que debió hacerlo a título personal.

"Estaría faltando a una normatividad que no existe, es decir, no sé si lo correcto sea lucrar como tal, pero lo que se debe de hacer es evitar ese tipo de prácticas, él sabe que lo correcto no es que se promocione de esa manera, si él quisiera hacerle una felicitación, que lo haga a título personal, sin el logo del Ayuntamiento", detalló.