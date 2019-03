Estrada, un Alcalde de corazón priista, dice María Inés Pérez

A pesar que el actual Presidente Municipal de Culiacán ganó la elección de la capital sinaloense por Morena, para la ex dirigente de Morena en Culiacán el hoy Alcalde no gobierna bajo las bases del partido, y lo acusa de estar ‘perdido en el ladrillo’

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Para María Inés Pérez Corral, ex dirigente de Morena en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro no ha gobernado bajo las bases de la coalición que lo llevó a la victoria el pasado 1 de julio.

La también activista afirmó que el corazón del Alcalde de Culiacán es priista, y gobierna bajo las bases del priismo y sus intereses. Pérez Corral sostuvo que la mejor prueba de ello es que Estrada Ferreiro es más afín al PRI y no a Morena, el partido que lo llevó a ocupar la Alcaldía.

“Creo que en su corazón sigue siendo priista, es un Alcalde con el corazón priista, y estar con Andrés Manuel sabe que es el jefe, y con Quirino igual, y es que tú velo con cualquier priista, él es muy feliz, con los de Morena es infeliz, pero vino acá, con una cara falsa en un principio, y ya después se desenmascaró, ya nos dimos cuenta de cómo era en realidad”, criticó.

Añadió que Estrada Ferreiro se ha ‘perdido en el ladrillo’, y que no respeta a los morenistas que están en la función pública en Culiacán y Sinaloa, tanto a los regidores y los diputados de la 63 legislatura.

Pérez Corral lo ejemplificó con lo que sucede en el Cabildo, el PRI ha sido un partido con el que Estrada Ferreiro no ha tenido conflictos, sin embargo sus principales opositores han sido los políticos de la misma coalición que fue la ganadora el pasado 1 de julio.

“Él tiene un puesto, pero no sé por qué se perdió, anda perdido en el ladrillo, y él no respeta esos derechos humanos porque creo yo que si nada más está con los de arriba , con los que mueven el poder, y a los de abajo los desprecia, sea quien sea, es discriminación es eso”, detalló.

La morenista mencionó que ve una administración llena de acciones desatinadas, como lo fue la eliminación de becas a alumnos de primaria, la cual constaba de un apoyo a 600 niños con 200 pesos mensuales; su conflicto en el Congreso del Estado por la no actualización del impuesto predial.

“Debe haber cosas rescatables como en todo, nadie puede ser tan malo para como no hacer un buen acto, y más si tiene una responsabilidad...pero yo no he visto ningún beneficio todavía, eso de las becas por ejemplo a los niños no me gustó, y detallitos que se van sumando”, subrayó.