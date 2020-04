Estrella de Piratas del Caribe confesó que habrá una sexta película

Lee Arenberg, actor que interpretó al pirata Pintel junto con el captain Jack Sparrow en las tres primeras películas de la franquicia, habló recientemente de la nueva entrega de la saga

Noroeste / Redacción

Los rumores sobre una próxima entrega de la saga que protagonizó Johnny Depp, Keira Knightley y Orlando Bloom han circulado desde hace mucho tiempo, pero durante la pandemia del coronavirus, el actor, Lee Arenberg confesó que habrá 'Pirates of the Caribbean 6'.

El actor que interpretó al pirata Pintel junto con el captain Jack Sparrow en las tres primeras películas de la franquicia habló recientemente de la nueva entrega de la saga.

Ni Arenberg, ni Mackenzie Crook, quien interpretó al compañero pirata de Pintel, Ragetti, en la trilogía dirigida por Gore Verbinski, fueron traídos de vuelta para 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' o 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'.

La quinta y actualmente última película de la serie que zarpó por primera vez en 2003, inspirada en la famosa atracción Disneyland de Walt Disney, se estrenó en mayo de 2017 después de años de desarrollo y ganó casi 800 millones de dólares en todo el mundo, difundió wipy.tv.

"Definitivamente están hablando de ello, hasta donde yo sé", dijo Arenberg en una entrevista.

Lee Arenberg confesó que habrá 'Piratas del Caribe 6' y de paso habló sobre la posibilidad de retomar su papel como Pintel junto con Ragetti, interpretado por Crook, “quiero decir que sí, por supuesto, obviamente. Pero ya han hecho dos sin nosotros. Sin embargo, me encanta ese papel".

'Dead Men Tell No Tales' insinuó una sexta y posiblemente última película cuando una escena posterior al crédito reveló el regreso de Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, previamente vencido por los esfuerzos de Sparrow, Will Turner y su esposa Elizabeth en la tercera entrega.

En octubre de 2019, el creador de 'Chernobyl' Craig Mazin fue contratado para reiniciar la franquicia con Ted Elliott, quien coescribió las tres primeras películas con Terry Rossio. Hasta el momento se desconoce si los actores principales regresarían.