Estrella Guadalupe y JesÃºs Alejandro reciben ayuda de lectores de Noroeste

Estrella Guadalupe y Jesús Alejandro reciben ayuda de lectores de Noroeste

Mil pesos fueron donados por los lectores para que la madre de los jóvenes pueda comprarles el medicamento que requieren

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Mil pesos en efectivo recibió la señora María de Jesús Fred Arámburo que le serán de gran utilidad para el medicamento que requieren sus hijos Estrella Guadalupe y Jesús Alejandro, de 19 y 21 años, a quienes son de capacidades especiales.

El dinero fue donado por lectores de Noroeste, como la familia Valenzuela, quienes amablemente trajeron el dinero a Noroeste donde se les hizo llegar.

La señora comenta que sus dos hijos padecen de epilepsia y otras enfermedades, por lo que requieren de tratamientos especiales.

“Muchas gracias a las peronas que me dieron este dinero, con esto me van a comprar mis medicinas y ojalá que estas personas puedan ayudar a más personas que no tienen para comer”, comentó Jesús Alejandro quien acompañó a su madre a recibir el donativo.

Doña María de Jesús comentó que lleva a sus hijos al Hospital General, pero no hay el medicamento que ellos necesitan, por lo que el dinero recibido le será de gran ayuda para adquirir sus medicamentos.

“Que Dios bendiga a las personas que le mandaron este dinero a mis muchachos, muchas gracias por su ayuda”, dijo agradecida la señora.

La señora precisó que a sus hijos les recetan Oxcaromacepina, Fenitoina, entre otros medicamentos.

Ante su difícil situación económica reiteró el llamado a la población que desee ayudar a sus hijos, que puede acudir a la calle Gladiola 11607, en la Colonia Felicidad, en este puerto, o marcarle al teléfono celular 6692496666.

“Que nos ayuden, que me apoyen con mis hijos con lo que puedan, con lo que salga de su corazón, voy a estar muy agradecida con lo que le puedan ayudar para mis hijos”, reiteró la señora Fred Arámburo.