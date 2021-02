Super Bowl LV

Estrellas que han rechazado actuar en el medio tiempo del Super Bowl

Para muchos grupos y cantantes aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl es un honor, pero otros se dieron el lujo de rechazarlo

Noroeste / Redacción

Michael Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones y Coldplay son algunos de los artistas que han participado en el Super Bowl, sin embargo otros no quisieron unirse a ese selecto grupo o volver a participar.

Outkast

El dúo de southern rap formado por André 3000 y Big Boi fue invitado para la edición XXXVIII, pero no aceptaron porque los organizadores querían que acortaran sus canciones.

Adele

Era la primera opción para la edición LI, sin embargo, la intérprete de “Rolling in the deep" lo rechazó porque no era un evento exclusivamente musical.

"Ese no es un espectáculo musical y yo no bailo ni nada por el estilo. Ellos se mostraron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no”.

Metallica

Es una de las bandas que año tras año muchos esperan ver en el medio tiempo del Super Bowl, sin embargo, ya fue invitada para la edición L y se negaron porque consideran que su estilo no va con realizar coreografías y utilizar bailarines. Sin embargo, en este domingo, Metallica ofrecerá un concierto especial por CBS.

Rihanna

Se negó a participar en el show de medio tiempo como muestra de apoyo al mariscal Colin Kaepernick, quien fue vetado de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos.

Cardi B

La rapera estadounidense tampoco quiso participar en la misma edición LIII como protesta contra el racismo en Estados Unidos y en apoyo a Kaepernick.

Eminem

Las exigencias del rapero eran muy elevadas para la producción del Super Bowl, por lo que lo descartaron para la edición XLVIII. En su lugar se presentaron Bruno Mars y Red Hot Chilli Peppers.

Kanye West

Al rapero y pareja de Kim Kardashian también lo invitaron a la edición XVLIII, pero al igual que con Eminem, no le llegaron al precio, además de que exigía muchos recursos para su show.

Pink

Supuestamente, también rechazó la edición LIII debido a que no quería ser abucheada por el público debido al tenso clima racial en EU. Sin embargo, otros rumores indicaban que no se alcanzó un acuerdo a tiempo con la cantante.

Nicki Minaj

La rapera trinitaria también rechazó aparecer en la edición LIII del Super Bowl, sin embargo, ella no lo hizo por el tema ‘Kaepernick’, sino porque tenía una agenda muy apretada.

Jay-Z

Al rapero le ofertaron el show del Super Bowl, pero con la condición de que tuviera como invitados a Kanye West y a Rihanna, y no aceptó.

"No es así como se hace, diciéndole a alguien que van a hacer el espectáculo de medio tiempo dependiendo de a quién más traigan. Les dije que lo olvidaran. Fue una cuestión de principios”.

Usher

La edición LIII no tuvo mucha suerte, pues el cantante tampoco participó en el show de medio tiempo debido a que tenía otros compromisos.

Gloria Estefan

Jay-Z la invitó para la edición LIV, pero ya había protagonizado las ediciones XXVI y XXXIII y no tuvo interés. En su lugar estuvieron Shakira y Jennifer López.