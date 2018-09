Estrena vocalista; estuvo en 'La Voz' y 'CÃ³digo Fama'

Estrena vocalista; estuvo en 'La Voz' y 'Código Fama'

Se va Charly Pérez e ingresa Ricardo Yocupicio, un cantante de 24 años, originario de Hermosillo, Sonora

Fernando Espinoza

El festejo del 80 aniversario de Banda El Recodo ha traído varias sorpresas. Alfonso Lizárraga, líder de la agrupación, anunció la que quizá sea la mayor de todas; se va Charly Pérez y llega un nuevo vocalista.

Tras nueve años de trabajo ininterrumpido, el cantante nacido en Tijuana dice adiós a la agrupación, en su lugar quedará Ricardo Yocupicio, de 24 años, originario de Hermosillo, Sonora, quien junto a Geovanni Mondragón, llevarán los micrófonos de “La madre de todas las bandas”.

“Deseamos de todo corazón que esta nueva mancuerna le guste al público, porque al final de cuentas el público tiene la última palabra. La cualidad es que es un chavo que quiere cantar tener el trato con la gente; es más importante a ver si canta súper bien o no", dijo Joel Lizárraga.

Comentaron, sin revelar nombres, que varios cantantes de bandas reconocidas mandaron su casting, pero por respeto a la agrupación a la que pertenecen. no los aceptaron.

"Son cantantes más que probados, no necesitaban mandar su casting, pero por respeto a esas agrupaciones tan reconocidas no les podemos dar el espacio, además buscamos a alguien que no fuera tan conocido", explicó el clarinetista de la banda.

Poncho Lizárraga aclaró que se le extendió la invitación a Charly Pérez para continuar dentro de la agrupación, pero fue su decisión dejar la agrupación.

“Le pedimos a Charly que nos acompañara a pesar de que ya se había terminado su contrato, nos ayudó unos meses más después del vencimiento, pero él tomó la última decisión. La amistad sigue, porque la amistad es más grande que cualquier cosa", dijo Poncho, líder de Banda El Recodo.

La nueva voz de Banda El Recodo

Pareciera que Ricardo Yocupicio, nuevo vocalista de Banda El Recodo, salió de la nada, pero solo basta ver su historia para recordar que estuvo en el reality show Código Fama en 2005, donde fue finalista, y formó parte del equipo de la fallecida Jenny Rivera en La Voz México 2.

El joven cantante ha trabajado duramente para lograr sus sueños, antes de llegar a Banda El Recodo formaba parte de las filas de Banda Furioza, de Monterrey.

A pesar de tener ya el traje en las manos y las visas de trabajo en trámite, Ricardo Yocupicio no creía que fuera a cumplirse el sueño más grande que desde niño tenía; ser parte de Banda El Recodo.

Con el tema Te presumo, el cual cantó en la rueda de prensa de su presentación, hizo un casting virtual con la esperanza de llegar a las filas de la agrupación mazatleca, pero el proceso duró nueve meses hasta que Poncho Lizárraga le confirmó que era parte de la banda.

"Estoy viviendo el sueño que cualquier cantante o cualquier músico pueda tener, gracias a Dios hoy me tocó a mí, yo sinceramente quiero echarle todas las ganas demostrarle a la gente lo que puedo hacer, y tener la camiseta bien puesta de Banda El Recodo", dijo Ricardo..

La sucesión del vocalista quedó sellado con un emotivo momento, de manera improvisada Charly y Ricardo interpretaron el tema "Mujer, mujer", para después darle una patadita de la buena suerte al nuevo integrante que se estrenará con la agrupación en Toluca, Estado de México, el 15 de septiembre.

"Me despido de la mejor de todas": Charly Pérez

Tras nueve años de haber cumplido uno de sus más grandes sueños, Charly Pérez deja El Recodo con alegría y muy agradecido.

Aunque no profundizó en detalles sobre sus planes tras su salida, dijo que seguirá haciendo lo que sabe hacer: cantar.

"Me gusta mucho lo que hago, lo hago con amor, como dicen 'por amor al arte', y creo que tengo la obligación de compartir con la gente este don que Dios me dio. Voy a seguir haciendo lo que sé hacer, donde me sé mover como pez en el agua, pero ese pez ahora tiene que navegar y conocer mares nuevos. Me despido de la mejor banda de todas, como dicen una madre siempre tiene que dejar ir a sus hijos, y en esta ocasión le toca a 'La madre de todas las bandas' dejarme ir a mí".

Agradeció el espacio que ocupó por casi una década, y adelantó que pronto tendrán noticias de él.

"Artísticamente Banda El Recodo fue la que me puso en este plano, me voy muy contento, muy agradecido y muy feliz, esto que estamos haciendo ahorita es algo que siempre soñé, que cuando entrara a una agrupación el cantante que se fuera me diera la bienvenida, es por eso que hoy estoy aquí. Le doy ls gracias a Poncho, a Joel, a la señora Chuyita de traspasar un lugar que no es el mío, es de él; el mío ya lo ocupé y ahora viene su oportunidad", dijo.

EN EL CARNAVAL MAZATLÁN 2019

Banda El Recodo planea ser parte del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, durante el cual prevén hacer un concierto para festejar los 80 años de la banda y probablemente invitarán a algunos de los artistas que colaboraron con ellos en su último disco.