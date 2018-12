Estrenan primer trÃ¡iler de Kim Possible en live action

Estrenan primer tráiler de Kim Possible en live action

La serie animada de Disney Channel regresa con personajes reales y en más aventuras que nunca; Sadie Stanley interpretará a la recordada heroína infantil, mientras que Sean Giambrone será Ron Stoppable

Noroeste / Redacción

08/12/2018 | 11:31 AM

Kim Possible es una cómica película de acción y aventura.

Las series animadas de los 2000 quedaron grabadas en la mente de muchos jóvenes, y Disney Channel lo sabe. Por eso este viernes dio a conocer la fecha de estreno para la próxima película live action de “Kim Possible”, además lanzó un nuevo tráiler para esta cómica película de acción y aventura, en la cual veremos a Sadie Stanley en los icónicos pantalones del personaje animado de Kim, publicó vanguardia.com.

Según las imágenes, Kim Possible comienza sus aventuras junto a su amigo y compañero Ron Stoppable, interpretado por Sean Giambrone, en la secundaria de Middleton, donde no tiene un gran recibimiento, pero conoce a Athena, quien es fanática de Kim y se unirá al equipo "Possible".

La película de "Kim Possible" se estrenará en Disney Channel en Estados Unidos el 15 de febrero. De momento no se ha revelado una fecha de estreno para Latinoamérica.