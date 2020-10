Estreno de Batman y Dune se retrasan hasta el 2022; pero Warner Bros. adelanta Matrix 4

Noroeste / Redacción

Los grandes estrenos de Hollywood siguen retrasándose por la pandemia del coronavirus, la reciente víctima fue Batman, fanáticos que ansían ver la interpretación de Robert Pattinson deberán esperar hasta el 4 de marzo del 2022.

Warner Bros. anunció los cambios en su calendario, además de The Batman, “Dune” de Denis Villeneuve se movió de la fecha original 18 de diciembre del 2020 hasta el 1 de octubre del 2021, detalló vanguardia.com.

"Dune" ha recibido mucha atención por su elenco, que incluye a Timothee Chalamet, el actor de 24 años que fue nominado a un premio de la Academia por su papel en la película de 2017 "Call Me by Your Name".

La filmación de Batman ya había sufrido los estragos del Covid-19, el mes de septiembre suspendió grabaciones por dos semanas cuando un miembro del elenco dio positivo a coronavirus, de acuerdo a informes de prensa habría sido el mismo protagonista: Robert Pattinson. La producción no entró en detalles.

"The Flash", del director argentino Andy Muschietti, se estrenará el 4 de noviembre de 2022 (frente al 3 de junio previsto de ese mismo año).

Y "Shazam! Fury of the Gods" se irá incluso más lejos hasta el 2 de junio de 2023 cuando su fecha inicial de lanzamiento era el 4 de noviembre de 2022.

No todo son malas noticias en Warner Bros

La esperada nueva película de la saga de Matrix comenzó con una fecha de estreno estimada para mayo de 2021. Durante la primera oleada de la pandemia, la filmación de Matrix 4 tuvo que suspenderse, lo que provocó que Warner enviase la película a abril de 2022, citó hobbyconsolas.com.

Ahora, el rodaje de Matrix 4 se ha reanudado en Alemania y la filmación parece estar avanzando sin demasiadas complicaciones. Tanto es así que Warner Bros. ha decidido adelantar el estreno de la película dirigida y escrita por Lana Wachowski. La nueva fecha de estreno de Matrix 4 se ha fijado en el 22 de diciembre de 2021, todo un regalo anticipado de Navidad.