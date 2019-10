Estudian en Guasave la creaciÃ³n de paramunicipal para la recolecciÃ³n de basura

Estudian en Guasave la creación de paramunicipal para la recolección de basura

Ya se trabaja en algunas ideas para su constitución, en caso de que definitivamente no se alcancen acuerdos con PASA

Reyes Iván Camacho

25/10/2019 | 12:34 AM

GUASAVE._ Varias áreas del Ayuntamiento de Guasave están realizando un estudio para la creación de un ente paramunicipal que se haga cargo del servicio de recolección de basura en el municipio, informó Julio Iván Villicaña Torres.

El director jurídico de

la Comuna guasavense manifestó que son varias áreas las que tienen que ver en este tema, como Servicios Públicos, el departamento de asuntos legislativos que está en Secretaría y la dirección que él dirige.

“Está la inquietud de la Presidenta, hemos trabajado algunas ideas, hemos estado viendo en algunos otros municipios o estados cómo está funcionando, estamos metidos en un estudio para la creación de este tipo de paramunicipal”, indicó.

El funcionario del Ayuntamiento aclaró que en el tema del contrato de concesión qué tiene PASA, todavía no les dan la instrucción de buscar la rescisión.

“Hemos venido documentando todas las faltas y las violaciones a la concesión por parte de la empresa; sin embargo, mientras no se abra un proceso legal lo único que podemos hacer es prepararnos para lo que se pudiera dar”, indicó.

“Ahorita todavía no hay nada, no instrucciones de que nos enfrascamos en ese tipo de conflictos y nada más hay que esperar, seguir haciendo nuestro trabajo, documentarnos y conseguir todas las herramientas necesarias en caso de que se pudiera dar un conflicto de ese tipo”.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento de Guasave.

Villicaña Torres manifestó que entrar en un conflicto legal no le beneficia ni a PASA ni al Ayuntamiento; pero si ya no hay solución y si definitivamente no va a haber un arreglo, hay maneras legalmente de enfrentar este tipo de conflictos.

“La concesión maneja qué va a suspender en tales o cuáles circunstancias la empresa, sin embargo vemos este tema de la Ley de Gobierno Municipal, vemos el tema de la Constitución, entonces hay muchas marañas legales qué meter”, expuso.

El abogado de la Comuna subrayó que ya no ha habido reuniones ni comunicación con la empresa, por lo que es muy posible que PASA ya esté preparando alguna demanda, por lo que se están preparando para dar contestación.