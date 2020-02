El gobierno de Estados Unidos acusó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de tener lazos con el narcotráfico, por lo que le prohibió la entrada al país.

“Sandoval se apropió indebidamente de bienes del estado y recibió sobornos de organizaciones de tráfico de drogas”, señaló el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Específicamente, durante su mandato como gobernador de Nayarit (2011-2017), el Sr. Sandoval se apropió indebidamente de activos estatales y recibió sobornos de organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco (CJNG), a cambio de información y protección”, afirma el alto funcionario estadounidense en un comunicado.

Roberto Sandoval Castañeda, former governor of the Mexican state of Nayarit, misappropriated state assets & took bribes from narcotics traffickers. Today I publicly designate him, making him ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners.