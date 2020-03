EU anuncia reducción de cruces no esenciales en frontera común con México

Carlos Álvarez

20/03/2020 | 09:27 AM

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy el acuerdo con el Gobierno de México para reducir en la frontera común los cruces no esenciales entre ambos países, restricciones tomadas para mitigar el riesgo de la propagación del coronavirus Covid-19.

Según el mandatario estadounidense, la restricción, que comenzará a partir de este sábado, no afectará a la economía ni resultarán afectados aquellos que requieran transitar entre fronteras para trabajar.

En la conferencia de prensa matutina presidencial de este mismo viernes, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya había adelantado este acuerdo tras pláticas con Mike Pompeo, secretario de Estado de los EE.UU.

El canciller mexicano realizó un catálogo de actividades esenciales que no deben afectarse con este cierre, entre estas "de comercio, transporte de mercancía, movimiento logístico que tienen que ver con actividad comercial, todo lo que tienen que ver con personas que trabajan en Estados Unidos y que tienen autorización para cruzar, todos los servicios indispensables, compra de medicamentos y servicios de emergencia".

"No estamos hablando de cierre porque no es eso, se va a restringir, para que aclaremos, sí se va a restringir para los casos que son turismo, recreación, esencialmente [...] Lo que se ha logrado es que medidas para reducción de riesgo de propagación del virus no afecten actividades sustantivas para México y Estados Unidos en la región fronteriza", indicó Ebrard Casaubón.

"La disposición de las autoridades norteamericanas sí va a afectar a quienes van con propósito de recreación o pase, la verdad es que las personas que tienen acreditaciones para trabajar no esperamos que tengan dificultad", abundó el canciller mexicano.

Ayer por la tarde, a través de su cuenta de la red social Twitter, el titular de la SRE informó que, conversó con Mike Pompeo, a quien le propuso "que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo".