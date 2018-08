EU anunciarÃ¡ acuerdo comercial con MÃ©xico el jueves: Politico

EU anunciará acuerdo comercial con México el jueves: Politico

A Trump le gusta más AMLO que EPN, dice

El Gobierno de Estados Unidos podría anunciar de manera formal el próximo jueves 23 de agosto, un acuerdo con su homólogo mexicano sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como una señal para que Canadá se reincorpore a la renegociación del pacto trilateral, ya que no está presente desde junio pasado -hace 5 semanas ya-, según dijeron tres fuentes al medio estadounidense Politico.

Sería un "apretón de manos" de las delegaciones mexicana y estadounidense, tras semanas de reuniones bilaterales en Washington. Sin embargo, las fuentes del portal informativo advirtieron que el cronograma podría cambiar antes del jueves, ya que dependería de una última reunión planeada entre el representantes comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo Villarreal.

México quiere concluir al menos un acuerdo preliminar antes del 25 de agosto para que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, tenga tiempo de firmarlo antes de dejar el cargo el 1 de diciembre. Las fuentes de Politico aseguraron que México habría aceptado reglas más estrictas a cambio de que Estados Unidos dejara de lado otras demandas controvertidas y respetara integro el capítulo que contiene reglas en disputa entre ambos gobiernos.

Los temas que ha discutido el Gobierno mexicano con Estados Unidos durante las últimas semanas incluyen el porcentaje de componentes de un vehículo que debe ser fabricado en América del Norte para evitar el pago de aranceles, así como cuántos automóviles y camiones deberán producirse en plantas que paguen salarios más altos.

TRUMP DICE PREFERIR A AMLO SOBRE EPN

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le agrada más el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que "el capitalista", en referencia al todavía titular del Poder Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto.

"Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista", aseguró el mandatario estadounidense en Virginia. El pasado 10 de agosto, Trump destacó que las pláticas comerciales con México "son buenas" y se refirió al político tabasqueño como un "caballero absoluto".

"El trato con México va bastante bien. Los trabajadores automotrices y los agricultores deben ser atendidos o no habrá trato. El nuevo Presidente de México ha sido un caballero absoluto", aseguró el magnate republicano a través de su cuenta de la red social Twitter.