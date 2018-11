EU blinda paso fronterizo en Tijuana por el arribo de la caravana migrante

Aunado a la presencia de fuerzas militares, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU anunció el cierre de carriles en dos de sus garitas colindantes con Tijuana. La seguridad se ha reforzado en los últimos días.

Animal Político

Ante la llegada de una parte de la caravana migrante a los estados fronterizos de México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) anunció el refuerzo de seguridad y el cierre de carriles en sus garitas de San Ysidro y Otay Mesa, en San Diego, California, ambas colindantes con la ciudad de Tijuana.

A través de un comunicado la CBP informó que a partir de las 8 de la mañana de este martes, estarán cerrados al menos tres carriles de vehículos en dirección a EU en San Ysidro y un carril en Otay Mesa.

El cierre servirá para instalar y preubicar equipos de infraestructura con los cuales se “endurecerá” la seguridad de la frontera y se evitará el paso de la caravana migrante, la cual califican como un “riesgo potencial de seguridad” para su país.

Peter Flores, director de Operaciones de Campo, en San Diego, agregó que los preparativos de la CBP para la llegada de los migrantes centroamericanos han incluido “trabajo de capacitación y asociación con el ejército de EU para fortalecer nuestros puertos de entrada y el área fronteriza”.

Aunado a esto, el Departamento de Defensa informó que han colocado barricadas y cercas en los pasos fronterizos mediante un operativo denominado “Línea Segura”, con el cual apoyarán a la CBP en las tareas de seguridad y el cierre temporal de los carriles.

El blindaje de la frontera se mantendrá desde las primeras horas de este martes hasta que la caravana migrante arribe a la zona e intente cruzar, por lo que las autoridades estadounidenses recomiendan a las personas que usen esta garita en para entrar a EU anticipen sus tiempos pues el cruce tardará más de lo normal por el cierre de carriles.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Anticipate possible increased wait times at San Ysidro and Otay Mesa because of closures <a href="https://t.co/vT1JJtjLRO">https://t.co/vT1JJtjLRO</a></p>— CBP San Diego (@CBPSanDiego) <a href="https://twitter.com/CBPSanDiego/status/1062185587942117377?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de noviembre de 2018</a></blockquote>

Los funcionarios de la CBP argumentan que estas medidas se toman “para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y el público que viaja”.

Hace unas semanas el Pentágono anunció que enviaría a más de 5 mil elementos de seguridad a la frontera con México. “No vamos a permitir que un grupo grande de personas entre en Estados Unidos de una forma peligrosa e ilegal”, dijo en aquel momento Kevin McAleenan, comisionado de la CBP.

Entretanto el pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, decretó el fin de los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente al país, con lo cual buscaba disuadir a los integrantes de la caravana migrante de su intento por llegar a EU.

Trump argumentó que la negación de las solicitudes de asilo de los migrantes sin documentos es para salvaguardar el “interés nacional” de su país.

Aclaró que esta medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo, ni a ningún residente permanente legal en Estados Unidos, sino más bien está dirigida a la caravana migrante que atraviesa México desde hace algunas semanas.

A pesar de las advertencias de Trump y su gobierno, miles de integrantes de la caravana migrante no han desistido de su afán de llegar a Estados Unidos y pedir asilo. Desde hace unos días se espera la llegada de algunos de sus integrantes a estados como Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Este lunes se reportó el arribo de un grupo de aproximadamente 80 migrantes a la ciudad de Tijuana.

Con información de AFP.