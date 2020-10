EU es un país soberano, como nosotros, dice AMLO sobre por qué no se informó de Cienfuegos

Estas declaraciones se dieron luego de que fue cuestionado sobre si las autoridades ya tenían información sobre el porqué desconocían la investigación emprendida en Estados Unidos en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que Estados Unidos es un País soberano como México, motivo por el que, explicó, “ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”.

Estas declaraciones se dieron luego de que fue cuestionado sobre si las autoridades ya tenían información sobre el porqué desconocían la investigación emprendida en Estados Unidos en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por presuntos nexos con el narcotráfico.

“Lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos que actúen agencias extranjeras en nuestro País. Es decir, hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía. Nosotros no podemos decirles ‘¿por qué hicieron esto?’. Esa es una decisión que ellos tomaron”, señaló el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó que van a esperar a ver los resultados de la indagatoria estadounidense, “cuidado que no se afecte o no se dañe una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de nuestro País que son importantísimas para el desarrollo de México para garantizar la paz, la tranquilidad y la defensa de nuestro País como nación independiente y soberana”.

“En el caso, repito, de que se presentaran pruebas y se demostrara que el Secretario de la Defensa del Presidente [Enrique] Peña Nieto sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él. No debe de haber impunidad. También a quienes resulten involucrados, pero no un asunto de esta naturaleza, aunque es muy lamentable porque no deja de afectar, no puede ser un caso de estos algo que debilite, que socave al Ejército mexicano”, afirmó López Obrador.