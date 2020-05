Eugenio Derbez transforma su confinamiento en show

El actor reconoce que la convivencia con su familia ha sido muy interesante, por lo que quiso compartirla en una producción casera

Noroeste / Redacción

Durante el confinamiento, diversas personalidades se han puesto creativas y han compartido a sus audiencias las actividades que realizan en su día a día. Tal es el caso de Eugenio Derbez, a quien le surgió la idea de documentar lo que hace a través de redes sociales y llevarlo a una serie de televisión.

En un principio fue complicado por la falta de staff, pero todo fue tomando forma y mediante el celular de Eugenio y Alessandra pudieron captar sus vivencias con su hija Aitana, y con Fiona, su perrita, creando el programa desHecho en casa, que desde la noche del miércoles se trasmite por Comedy Central, citó milenio.com.

“Esta no es una serie pretenciosa, queremos divertirnos, mostrar lo que vivimos encerrados en mi casa, compartir nuestras alegrías, dolores de cabeza, el encierro es fuerte, pero también salen cosas divertidas”, dijo

“También la idea es hacer un poco burla de lo que que estamos haciendo en las redes, lo que es tendencia, tengo invitados cada programa, donde interactúo a través de zoom, amigos cercanos, le llamo a mi familia, aparecen todos mis hijos”, explicó.

El actor reconoce que lo mejor de la cuarentena es que ha tenido tiempo para disfrutar a su familia: “Tiene mucho que ver dónde vives la cuarentena, yo me doy la oportunidad de fluir, abrazo las cosas, cada quien vive un encierro diferente, también la convivencia te pone a pensar qué familia has formado, el tiempo con mi esposa, si estamos conectados, si conocemos a nuestros hijos o no, porque he visto que muchos dicen que están al punto del divorcio, hay que ver en qué áreas falta trabajar pero yo siempre trato de fluir”.

Aunque disfruta con su familia, reconoce que no es fácil la convivencia: “Lo que más me ha afectado es que siento que se invaden los espacios.

A veces quiero dedicar tiempo a algo y Alessandra me pide que haga alguna cosa, sacar la basura o lavar los trastes, son cosas a los que no estás acostumbrado y hay un poco de tensión en los quehaceres del hogar, pero el chiste es hablar de esto desde el punto de vista humorístico”.