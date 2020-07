Relevo atascado

Eva Guerrero no tiene el perfil para el Ismujeres: Graciela Domínguez

La líder de Morena en el Congreso invita al Ejecutivo a proponer una persona con un perfil más apegado a la defensa de los derechos de la mujer

Ariel Noriega

La líder de Morena en el Congreso del Estado, la Diputada Graciela Domínguez Nava, dejó en claro la razón por lo que se ha atascado la designación de la nueva directora del Ismujeres: porque consideran que Eva Guerrero no cuenta con el perfil necesario para luchar por los derechos de las mujeres.

“La propuesta que tenemos en este momento (Eva Guerrero) no cumple, sobre todo no hay trayectoria, no hay ningún testimonio que documente, que respalde, que hay un trabajo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y eso es lo más importante, y por otro lado la pandemia complicó los tiempos”, explicó Domínguez Nava.

La líder de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno en el Congreso local aseguró que el tema es tan importante que le dedicarán el tiempo que sea necesario para tomar la mejor decisión.

“Este es un tema muy relevante. No se trata de que tomemos decisiones precipitadas porque el tiempo ha corrido mucho, solamente porque ya hay que resolverlo. Creo que la situación que vivimos de políticas públicas para atender a las mujeres amerita que le demos una atención prioritaria”.

Cuestionada por los requisitos que impondrá su bancada para permitir la designación del relevo en la dirección del Ismujeres, Domínguez Nava aseguró que si el Ejecutivo propusiera a una persona con un perfil más adecuado para el puesto, el relevo ya se hubiera aprobado.

“Sería muy sencillo si se buscara proponer de origen a alguien que cumpla con los requisitos, que traiga la trayectoria. Si se privilegiara eso no habría ningún problema y seguramente ya se hubiera resuelto eso”.

Eva Guerrero, periodista de larga trayectoria, pero poco conocida en el ámbito de la defensa de los derechos humanos fue propuesta por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para ocupar la dirección del Ismujeres, pero la designación se encontró con el rechazo de la mayoría de los diputados.