﻿Eva Longoria dedica mensaje a niños migrantes tras nacimiento de su hijo - Noroeste

Eva Longoria dedica mensaje a niños migrantes tras nacimiento de su hijo

Dos días después del nacimiento de su bebé, la actriz expresa su agradecimiento a sus fanáticos a través de las plataformas digitales

Noroeste / Redacción

22/06/2018 | 11:10 AM

La actriz Eva Longoria recientemente dio a luz a su primer hijo y decidió expresar su emoción con un emotivo mensaje que a su vez dedicó a los niños migrantes en los Estados Unidos.

Dos días después del nacimiento de su primogénito, Longoria expresó su agradecimiento a sus fanáticos a través de las plataformas digitales, mundohispanico.com.

“¡Hola mundo! Les presento a Santiago Enrique Bastón. Gracias a todos por sus buenos deseos para mi bebé”, fueron las primeras palabras de la estrella de televisión.

Longoria, de 43 años de edad y su esposo José “Pepe” Bastón, de 50 años de edad, le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos el martes 19 de junio.

Santiago es el cuarto hijo del empresario mexicano, ya que cuenta con tres hijos de su matrimonio anterior.

“A la luz del nacimiento de mi hijo, quiero centrar la atención en las familias que han sido separadas en la frontera. Al tener a mi hijo a mi lado, no me puedo imaginar que me lo quiten de los brazos. Las familias deben estar unidas y es por eso que debemos hacer todo lo posible para reunirlas”, expresó la estadounidense en relación a los niños migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Longoria y Bastón iniciaron su romance en el año 2013 y se comprometieron en Dubai en diciembre del año 2015, para posteriormente casarse en mayo de 2016, en México.

La actriz de Esposas desesperadas es una de las celebridades que apoya al movimiento Time’s Up, recientemente reveló que ella criará a un hijo feminista.

“Estoy tan emocionada de tener un hijo, creo que el mundo necesita más hombres buenos. Este niño estará rodeado de mujeres fuertes, educadas y poderosas”, confesó Eva en el mes de marzo.