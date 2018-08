Eva Longoria serÃ¡ mamÃ¡ de Dora la Exploradora

Eva Longoria será mamá de Dora la Exploradora

La serie infantil de Nickelodeon será llevada a la pantalla grande en una película de acción en la que sus personajes Dora, Diego, Boots, entre otros, cobrarán vida

Noroeste / Redacción

Eva Longoria, quien interpretará a la madre de Dora, se une al elenco como una de las actrices más destacadas, confirmó The Hollywood Reporter.

Longoria, quien recientemente dio la bienvenida a su primer hijo junto a Pepe Bastón, compartió lo feliz que se siente con ser parte de esta producción a través de sus redes sociales, citó la revista People en Español.

“Come on, vámonos! No podría estar más feliz de unirme a este elenco fabuloso! Ya quiero que vean todo lo que viene!”, escribió la estrella de Dog Days en Instagram.

La filmación del próximo proyecto ya comenzó en Queensland, Australia. Según la sinopsis oficial de la historia de Paramount, el papel de Longoria será central en la historia de la película, ya que establece que Dora emprenderá una aventura para salvar a sus padres.

La nueva película se centrará en una versión más adulta de Dora la Exploradora, reinventando al personaje como una adolescente que deja su vida de explorar la jungla con sus padres para ingresar al mundo completamente diferente de la escuela secundaria.

Pero la película verá a Dora regresar a la jungla lo suficientemente pronto, ya que una nueva aventura la lleva a investigar la misteriosa desaparición de una antigua civilización inca.

Eva Longoria se une al elenco encabezado por Isabela Moner (Transformers: The Last Knight), que protagonizará la versión adolescente y en vivo de Dora the Explorer.

Moner compartió un primer vistazo a cómo se ve su versión de Dora the Explorer en su Instagram a principios de este mes.

Michael Peña hará del padre de la niña.

MICHAEL PEÑA SERÁ EL PADRE

El actor latino Michael Peña es el último fichaje confirmado del reparto de Dora la Exploradora, película en la que interpretará al padre de la joven y aventurera protagonista, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La incorporación de Peña a este proyecto se reveló un día después de que se conociera que la también hispana Eva Longoria será la madre de Dora.

Esta película del estudio Paramount también cuenta con el actor mexicano Eugenio Derbez en su elenco.

Peña es un actor muy requerido en Hollywood que ha dejado su huella en filmes de prestigio como Crash (2004) de Paul Haggis, César Chavez (2014) de Diego Luna o The Martian (2015) de Ridley Scott.

Este año ha participado en cintas como 12 Strong, junto a Chris Hemsworth; o Ant-Man and the Wasp, la película de Marvel que protagonizaron Paul Rudd y Evangeline Lilly.

Entre sus proyectos más inmediatos figura la serie Narcos, cuya próxima temporada se trasladará de Colombia a México y en la que interpretará al agente antidrogas estadounidense Enrique Kiki Camarena.

Isabela Moner

EN LOS CINES

La adaptación de acción en vivo de Dora la Exploradora está programada para llegar a los cines el 2 de agosto de 2019.

PARA SABER

Basada en la popular serie infantil de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bobin (Alice Through the Looking Glass, 2016) a partir de un guión firmado por Nick Stoller (The Muppets, 2011).