Eva Longoria serÃ¡ parte del drama romÃ¡ntico Sylvie

Eva Longoria será parte del drama romántico Sylvie

La actriz se suma al filme con Tessa Thompson como protagonista

Noroeste / Redacción

La actriz latina Eva Longoria formará parte del reparto de “Sylvie”, una película que cuenta con Tessa Thompson (“Thor: Ragnarok”, 2017) como protagonista, informó el medio especializado Variety.

Este drama romántico se centrará en una chica (Tessa Thompson) que conoce a un saxofonista (Nnamdi Asomugha) cuyo objetivo es triunfar en el jazz del Nueva York de los años 50.

Tras disfrutar de un breve romance de verano, estos dos jóvenes vuelven a reencontrarse tiempo después y reviven su historia de amor.

El cineasta estadounidense Eugene Ashe (“Homecoming”, 2012) será el director y guionista de “Sylvie”, citó informador.mx.

Longoria (Corpus Christi, EE.UU., 1975) alcanzó el estrellato en Hollywood como actriz gracias a la serie “Desperate Housewives” y también se ha abierto camino como productora en shows como “Devious Maids” o en la nueva versión de la producción española “Gran Hotel”, que está preparando en estos momentos.

Como intérprete, Longoria estrenó en los cines en 2018 la nueva versión de “Overboard”, una comedia que encabezaron Eugenio Derbez y Anna Faris, así como el largometraje coral “Dog Days”.

Entre sus proyectos futuros como actriz sobresale “Dora the Explorer”, la película que adaptará al cine con actores de carne y hueso esta famosa serie infantil de animación que ha triunfado en todo el mundo.

Isabela Moner, que interpretará a Dora, encabeza el reparto de una cinta en la que también aparecerá Eugenio Derbez.

James Bobin, el realizador detrás de “Alice Through the Looking Glass” (2016), es el director de “Dora the Explorer”.

Al margen de su carrera en Hollywood como intérprete y productora, Longoria ha destacado en los últimos años en Estados Unidos por su compromiso político y por su activismo en defensa de los inmigrantes hispanos y de los derechos de las mujeres.