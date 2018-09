Evade Alfredo Román Messina hablar sobre su salida de la Secretaría de Salud

El ex titular de la SSA Sinaloa dice ser peón al servicio del Gobernador

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Alfredo Román Mesina recibió la Secretaría de Salud del Estado “saqueada y en ruinas” y prácticamente así la dejó, pero de eso ya no quiere hablar. A un mes de separarse del cargo, el ahora rector de la UPSIN, evitó el tema, como si no hubiera sucedido.

En enero de 2017 el mazatleco llegó al cargo de la mano del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel. Se encontró con una Secretaría plagada de deudas millonarias a proveedores, déficit de medicamentos, retraso en pagos, equipo obsoleto; además con una investigación que se iniciaba contra su antecesor, Ernesto Echeverría Aispuro, por manejo irregular del presupuesto. El mes pasado se separó del cargo.

- ¿Usted renunció o lo despidieron?

“No debo hacer más comentarios ya le di vuelta a la página”

- Dejó una Secretaria ‘incendiada’...

“No tengo más comentarios”.

El ex Secretario de Salud marcó zanja ayer al concluir una conferencia de prensa que encabezó sobre habló sobre el trabajo de la UPSIN y los vínculos con empresas sinaloenses.

Aseguró que este nombramiento va más con su perfil de investigador, docente, y médico especialista.

- ¿Le gusta este cargo?

“Es una oportunidad de seguir sirviendo al señor Gobernador Quirino Ordaz Coppel yo no siento que haya cambiado de una área a otra, sigo estando en la misma, en el Gobierno dispuesto a apoyarlo en todo lo que sea de mis capacidades, siempre y cuando esté en áreas que sean compatibles con mi perfil y en este caso no tengo duda, tengo formación académica, docente, y de investigador. No tengo duda que puedo ser útil”.

- ¿Y la Secretaría de Salud, le gustó también?

“Estoy satisfecho, pero es un tema del que yo debo darle vuelta a la página, y del que ya no debo hacer más comentarios... De la universidad lo que quiera, de la Secretaría de Salud ya le di vuelta a la página”.

Así paró en seco los cuestionamientos, pero antes dejó clara su fidelidad para Quirino Ordaz Coppel.

- ¿Seguirá en Gobierno del Estado si hay oportunidades?

“Depende del señor Gobernador, somos peones, o piezas de ajedrez que estamos para servir a un Gobernador en el cual creemos en su proyecto, mientras él nos requiera y nos necesite estamos para servirle”.

El rector de la UPSIN aseguró que tiene casi dos años retirado de la profesión, desde que asumió cargos públicos, ahora sus metas como rector son tres fundamentales: investigación, innovación y estándar de calidad universitaria.

“En términos generales es una universidad que funciona bien, como todo es perfectible, habrá cosas que se puede mejorar a largo plazo, el reto ahorita es sanear las finanzas como en toda empresas. Sanear el área de recursos humanos e impulsar la docencia y la investigación; y estandarizar la nivel de egresados”, comentó.

Actualmente la UPSIN rebasa los 4 mil alumnos, una de las matrículas más altas en su historia.