Evade Rector hablar sobre fideicomiso

Eulogio Guerra señaló no tener conocimiento de la resolución del tribunal, y estarían a la espera de que el área jurídica fuera notificada al respect

Gabriel Mercado

Juan Eulogio Guerra Liera advierte que no tienen aún la notificación sobre el fideicomiso.

Luego que el Tribunal de Décimosegundo Circuito Mazatlán fallara a favor de trabajadores de la UAS quienes buscaron desde el año 2014 ampararse contra los descuentos del fideicomiso y que se les devuelva el dinero, el Rector Juan Eulogio Guerra Liera evadió hablar sobre si tenían o no el dinero para, en su momento, regresar ese recurso.

Ese fideicomiso se creó para que la universidad tuviera un fondo de pensiones, una parte se le descontaba a los universitarios y la otra la ponía la casa rosalina, ya anteriormente otros trabajadores habían ganado amparos y se han liberado alrededor de mil millones de pesos para devolverles ese dinero descontado.

Eulogio Guerra señaló no tener conocimiento de la resolución del tribunal, y estarían a la espera de que el área jurídica fuera notificada al respecto.

"Nosotros tenemos instancias, hay un área de jurídico, que en su momento se les tendrá que notificar y sobre eso veremos qué es lo que procede desde el punto de vista legal", indicó.

--¿Tienen el dinero?.

--No tenemos la notificación, no tenemos el dinero para las quincenas, eso sí le puedo decir, ni para pagar el aguinaldo, y no podemos hablar de si tenemos dinero de algo que desconocemos.

--Es por el tema del fideicomiso.

--Sí, no tenemos la notificación, nosotros esperaremos como instancia legal, que se nos notifique, y como todo juicio, habrá alternativas diversas para que eso pueda solucionarse, por la vía del acuerdo o por la vía del seguimiento del mismo, estaríamos muy al pendiente”, añadió el Rector.

--¿Pero no se tiene ahorrado ese dinero entonces?.

--No tenemos la notificación.

------

EL CASO

Según informó Marco Antonio Medrano, quien alguna vez compitiera por el liderazgo del Suntuas sección Administrativo y ha acompañado a los demandantes en contra del fideicomiso, fue el viernes de la semana pasada cuando los magistrados aprobaron el proyecto de la magistrada Sonia Rojas Castro, expediente 297/2017, presentado por los demandantes desde el 14 de febrero de 2014.

Comentó que sólo restaba esperar fuera notificada la Junta Local de Conciliación para que esta solicite a la UAS comienza a entregar el dinero de manera individual a quienes obtuvieron el amparo.