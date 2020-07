Evade Salud explicar muerte de Karla, la joven embarazada que falleciÃ³ de Covid-19; alegan que ya investigan

Evade Salud explicar muerte de Karla, la joven embarazada que falleció de Covid-19; alegan que ya investigan

En conferencia de prensa el Secretario de Salud Efrén Encinas Torres fue cuestionado sobre la muerte de Karla, la joven embarazada que murió de coronavirus el 13 de junio en el viejo Hospital General de Culiacán después de que le fue rechazada la atención médica en el Hospital de la Mujer

Karen Bravo

El Secretario de Salud estatal Efrén Encinas Torres evadió explicar la muerte de Karla, la joven de 22 años que tenía siete meses de gestación y falleció de Covid-19 el pasado 13 de junio; junto con ella murió la niña que esperaba.

En conferencia de prensa este miércoles, Noroeste cuestionó sobre el caso a Encinas Torres, preguntó.

si la Secretaría de Salud estaba realizando una investigación, ¿qué ha arrojado la investigación del caso de Karla?, ¿por qué no la admitió el hospital de la mujer?, ¿por qué no había un ginecobstetra en el hospital general? y ¿qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir?, sin embargo, el funcionario se limitó a alegar la integración de un expediente que analizarán.

“Sabemos del caso, nosotros como Secretaría de Salud ya estamos revisando el mismo, hay un comité de morbimortalidad institucional el que está integrando el expediente correspondiente para revisar los eslabones críticos que en este sentido se tenga que llevar a cabo”, dijo.

El expediente será revisado en el Comité Estatal de Mortalidad Materna, afirmó.

“Se hará el proceso de investigación correspondiente por el área que así específicamente ocurra”, añadió.

“Lamentamos muchísimo la ocurrencia de esta situación, del acontecimiento de ella, ¡vaya! En verdad nos duele muchísimo, el más original pésame a la familia de esta jovencita, nos duele mucho, es un ser humano que pierde la vida en una circunstancia de esta naturaleza”, expresó.

Karla era originaria de Eldorado y fue ingresada el 5 de junio al viejo Hospital General de Culiacán por síntomas de Covid-19. Esto ocurrió cinco días después de que le fue negada la atención médica en el Hospital de la Mujer, según denunció Mónica, la madre de la paciente.

El 13 de junio Karla falleció y con ella la bebé que esperaba ya que no le fue practicada una cesárea porque no había ginecólogo en el hospital, acusó su mamá.

Mónica reprochó que le entregaron el expediente médico de su hija con irregularidades, entre las que destacan que la joven no tenía control prenatal, cuando había acudido a seis citas con ginecólogo; además de marcar que era fumadora.

El 30 de junio, personas que se identificaron como trabajadores de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio de Mónica para realizarle un interrogatorio sobre el caso de su hija, y explicarle que le hicieron la prueba de Covid-19 post mortem y arrojó resultado positivo.

La madre de la joven exige el esclarecimiento del caso, y que no se repita con otras jóvenes.