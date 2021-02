Evaluna Montaner y Camilo celebran su primer aniversario como esposos

Ricardo Montaner felicita a la pareja a través de Instagram

Noroeste / Redacción

09/02/2021 | 10:12 AM

Los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry festejaron su primer aniversario como esposos y es que hace un año, en el 2020, los jóvenes de 23 y 26 años, respectivamente, decidieron casarse.

Fue a través de redes sociales que los cantentes recordaron el momento y celebraron con el lanzamiento de una nueva canción por parte de Evaluna.

"Hoy es un día tan especial para mí. Es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes. Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos”, escribió la hija de Ricardo Montaner.

A través de Instagram también, el cantante colombiano recordó con cariño esta fecha y dijo que no hay día que no dé gracias por estar con Evaluna Montaner, difundió lanoticia.com

No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado. ¡Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!”, escribió Camilo.

Además, la familia Montaner se unió a las celebraciones de la pareja y fue el cantante Ricardo Montaner quien también aprovechó sus redes sociales para desearle lo mejor a la pareja.

Feliz primer aniversario mis amados hijos. Gracias por hacerme tan feliz siendo felices. Dios es bueno siempre”, escribió el intérprete de Déjame Llorar, Tan Enamorados y Te adoraré.