Evander Holyfield, ex campeÃ³n de pesos pesados, anuncia su regreso despuÃ©s de ocho aÃ±os

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex campeón de los pesos pesados de boxeo, el estadounidense Evander Holyfield, ha anunciado que volverá al cuadrilátero.

“El momento que todos han estado esperando. ¡El campeón está de regreso!”, escribió Holyfield este miércoles en su cuenta de Twitter, aclarando que “peleará en duelos de exhibición por una gran causa”.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty