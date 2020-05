Evander Holyfield publica video entrenando y alimenta especulaciones sobre posible pleito con Tyson

El ex campeón del mundo de peso pesado Evander Holyfield publicó un video en Twitter en el que se lo ve entrenando, lo que alimentó las especulaciones de que podría volver al boxeo para enfrentar a Mike Tyson.

Tyson, el primer peso pesado en tener los títulos de la AMB, el CMB y la FIB, ha publicado varios videos de entrenamientos en las últimas semanas, y el más reciente el lunes terminó con el mensaje: “Estoy de regreso”.

Tyson, de 53 años, peleó dos veces contra Holyfield, de 57 años, incluido su controvertido encuentro de 1997 en el que le arrancó un pedazo de oreja a su rival de un mordisco.

“Mi primera semana en el gimnasio y me siento genial”, dijo Holyfield, el único hombre que fue cuatro veces campeón de peso pesado en la historia del boxeo. “Estoy ansioso por aumentar mis sesiones de entrenamiento e intensidad mientras me preparo para mi pelea”.

My 1st week back in the gym and I feel great I'm looking forward to stepping up my training sessions and intensity as I prepare for my fight.

