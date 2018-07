Evangelion: Anuncian la cuarta película para el 2020 - Noroeste

Evangelion: Anuncian la cuarta película para el 2020

La obra de Hideaki Anno verá la luz ocho años después de su última aparición en la pantalla grande

Noroeste / Redacción

Se acabó la espera. El estreno de la cuarta película de Evangelion fue anunciada en la página web oficial de la franquicia.

A través de un póster ilustrativo se reveló que Evangelion: 3.0 + 1.0 se estrenará el año 2020, sin detallar mes ni si habrá estreno internacional.

Además, se exhibirá un breve adelanto de la cinta en las salas de cine de Japón entre este viernes al 31 de agosto, junto a previews de otras películas, como Mirai of the Future, de Mamoru Hosoda.

La cinta verá la luz tras ocho años desde su última aparición en la pantalla grande, cuando Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo fue estrenada en 2012.

El cuarto filme de la franquicia estaba programado para antes. Sin embargo, su creador Hideaki Anno se excusó y argumentó que estuvo muy ocupado con la realización de Shin Godzilla.

Neon Genesis Evangelion fue una serie de anime producida por estudios Gainax en 1995 que se sitúa 15 años después del segundo impacto en la Tierra y la invasión de gigantescas criaturas conocidas como ángeles.

La serie relata las frustraciones de Shinji Ikari, un estudiante de 14 años que se convierte en piloto del Eva 01, una de las unidades de combate gigantes de origen biológico, pero potenciados cibernética y mecánicamente.

El enigmático final de la serie motivó la extensión de la historia a través de recapitulaciones (Death & Rebirth), finales alternativos (The End of Evangelion), remasterizaciones (Revival of Evangelion) y la actual secuela de películas (Rebuild of Evangelion).