EVANGELIZACIÃ“N, EDUCACIÃ“N Y CULTURA: El casual encuentro

Mazatlán

EVANGELIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA: El casual encuentro

Columna religiosa

Padre Amador Campos Serrano

Ahí estaba, inmerso en la soledad de su existir, posesionado en el nada poseer, carente de las cosas y de los lugares, descritas como pertenencias ocasionadoras de un orgullo, que también llega a convertirse en dependencia, en atadura y en inagotable fuente de tenciones y desvelos, pero al final eran una buscada razón para sentirse un poseedor y un dueño.

Estaba sentado en una desgastada banca de aquel bosquecillo, lugar de reunión de los amantes de la soledad, su mirada parece perderse en la tranquila superficie de las aguas del pequeño lago, en el cual sobresalen los esbeltos cuellos de los palmípedos nadando parsimoniosamente.

El hombre levantó la mirada, al sentir una cercanía de un visitante a aquel lugar, fue el encuentro entre dos personajes inmersos en sus propias soledades, un forzado “Hola” recibe como respuesta un “Buenas tardes”, continuando, “Bienvenido a este entorno, es la primera vez que te veo aquí, pues reconozco los rostros de quienes, por algún motivo, llegan a este lugar, aunque algunos lo hacen en la fugacidad de un tiempo”.

Parecía la forma de hablar de quien lo hace con la pretensión de sentirse dueño de todo lo que le rodea.

La mirada inquisitiva del recién llegado escudriña aquel hombre, tratando de penetrar en su interior. La descolorida ropa, muestra su desgaste a causa de su repetido uso, una tupida barba, lo revelan como una persona acostumbrada a deambular de un lugar a otro, un raído sombrero descansa sobre la banca, completando la definición sobre su persona; un vagabundo. Sin embargo, hay en él un extraño porte de dignidad.

Las sombras del caer de la tarde opacaban la luminosidad del día y el espejo líquido del lago duplicaba, de manera invertida, el natural ambiente que le rodea, en tanto el melódico canto de las aves, ocultas en algún lugar de las copas de los árboles, armonizan el ambiente.

El diálogo, con el singular personaje, empieza a surgir de casual manera, revelando el fondo de los pensamientos; “Hoy cumplo un año más de existencia, con el avance de la vida se aleja de añorada juventud, dejando marcadas señales, a esto se añade la frustración por los proyectos no alcanzados, los sueños que solo en eso han quedado. Algunos tal vez me pudieran calificar como un hombre de éxito, con un patrimonio, logrado a base de esfuerzo y constancia, también con una familia estable, a pesar de los imponderables de siempre, sin embargo, me faltan muchas cosas que quisiera aún tener”.

El hombre del lugar levanta la cabeza, luciendo una enigmática sonrisa como proveniente de una profundidad desconocida y le dice: “¿Te has dado cuenta de todo lo que tienes?, en este momento hay una esposa esperándote para festejar un año más de vida, que Dios te ha regalado, junto a ella están tus hijos, en quienes la oportunidad de depositar nuevas ilusiones, aunado a esto está toda una vida tapizada de bendiciones, algo que muchas veces no somos capaces de valorar”.

El hombre prosiguió: “Yo aquí contemplo la belleza de este lago, el variado matiz del verdor de la vegetación y puedo admirar una vida fluyendo por doquier, solo es necesario darnos cuenta de lo que tenemos, sin dar más énfasis a lo que no tenemos. Alaba a Dios y dale gracias por sus dones y siempre serás feliz”.

La mirada del visitante bajo, mientras empezaba a digerir aquellas palabras, de quien no esperaba esa oculta sabiduría. Levantando la mirada quiso darle las gracias, pero aquel hombre ya no estaba ahí. ¿A dónde se había ido? ¿quién había sido aquel hombre en realidad?

Tal vez un enviado de Dios o el mismo Dios que habla para despertar la conciencia adormecida.

Lentamente el hombre encaminó sus pasos hacia el automóvil estacionado a cierta distancia, para reunirse con su familia que lo espera, mientras en su mente resonaban las palabras y el recuerdo de aquel hombre que le había devuelto el sentido de su vida.