EVANGELIZACIÃ“N, EDUCACIÃ“N Y CULTURA: El reto de afrontar la crisis

Mazatlán

EVANGELIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA: El reto de afrontar la crisis

Columna Religiosa

Padre Amador Campos Serrano

El Papa Francisco I, en un elogio y un reconocimiento a la vez, se dirige a los sacerdotes que supieron estar junto a sus fieles, en los momentos de dolor, porque además, también tuvieron creatividad para llegar hasta los mismos miembros de la Iglesia, usando varios instrumentos, incluyendo los de las redes sociales.

Ciertamente nada puede suplir el contacto directo y vivo de una celebración litúrgica en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, por ello se espera el momento en que de nuevo el pueblo de Dios vuelva ser plenamente congregado, mientras tanto, este compás de espera ha abierto nuevas puertas, por las cuales el mensaje evangélico seguirá llegando hasta los últimos confines de la tierra y más allá.

Las crisis son oportunidades, así se ha dicho, con una actitud positiva, siempre algo mejor puede surgir, lo importante es tener la entereza de salir adelante, sin entregarse a una derrota de manera anticipada, enfrentar retos y dificultades.

La vida es un riesgo continuo, el peligro acecha a cada instante, como espíritu protector el miedo nos arropa, en una defensa a ultranza con la pretensión de venir a nuestro rescate, para liberarnos de las asechanzas de la maldad, aunque frecuentemente esta se encuentre incubada dentro de él.

No tengan miedo, dice el Divino Maestro, pero ¿cómo es posible no tener miedo? si este es parte integrante de la naturaleza de los seres vivos, una natural defensa frente a innumerables riesgos potenciales.

El mismo Jesús confesó tener miedo en vísperas del culminante momento de su estancia en este mundo, entonces dijo: “Ahora que tengo miedo voy a decir, ‘Padre, líbrame de esta hora’, no, pues a esto he venido, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

El valor verdadero no consiste en la ausencia de miedo, sino en afrontar los retos y aún los peligros, a pesar de tenerlo, siendo conscientes de estar en las manos de Dios y siempre dispuestos a aceptar su voluntad.

¿Ustedes también se van a ir?, pregunta Jesús, la repuesta de los Apóstoles, encabezada por el Apóstol pescador, designado a dirigir el rebaño de Pastor Divino, es clara y contundente, inspirada por el Divino Espíritu: “¿A quién iremos?, solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios”.

La hoy llamada pandemia, en su inicio apareció como una amenaza de eliminar muchas cosas, entre ellas estaban las celebraciones de la fe, una sentencia a desaparecer los llamados actos litúrgicos, el mandato oficial era que las iglesias permanecieran desiertas y esto parecía un legado para las próximas generaciones por un tiempo indefinido. El pánico se hizo extensivo.

Como los Apóstoles en Getsemaní, muchos huyeron y algunos templos lucían desiertos, pero muchos, el pueblo de Dios, usando el ingenio, crearon formas y estrategias, y sin caer en la imprudencia, ni en la desobediencia, decidieron no esperar, se crearon novedosas formas, se usaron tecnologías de vanguardia y la Eucaristía entró en las redes sociales y llegó hasta los hogares, la catequesis continúa.

Esta crisis terminará y vendrán otras, algunas cosas van a cambiar, pero la barca de Jesús seguirá su navegación, llevando su mensaje de amor y esperanza en la construcción de un mundo mejor.