EVANGELIZACIÃ“N, EDUCACIÃ“N Y CULTURA: HELEN KELLER

EVANGELIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA: HELEN KELLER

Columna religiosa

Padre Amador Campos Serrano

Una tragedia ensombreció desde los inicios su vida, marcando con secuelas el resto de los días de su existencia, un estigma que afectó a sus principales medios de contacto con el mundo externo, la vista, el oído y el habla.

Si bien tuvo minadas sus facultades, su espíritu estuvo intacto y su crisis existencial se le ofreció como un reto a superar, redoblando las fuerzas en otras facultades hasta agigantarlas.

La sonrisa de la vida parecía hacerse presente en el inicio de la vida, nacida en el seno de una familia donde no existían carencias económicas al tener sus padres la solvencia necesaria, lo cual les favoreció al momento de proporcionarle la ayuda necesaria para enfrentar la vida, pero esto no hubiera sido suficiente si no hubiera contado con un férreo espíritu.

Helen Adams Keller, nació en Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos, el 27 de junio de 1880; su padre fue el capitán Arthur H. Keller y su madre, Kate Adams Keller. La recibieron con profunda satisfacción, viendo en ella una bendición en el día de su nacimiento. Muy pronto, antes de que la niña cumpliera los 2 años de edad, se hizo presente una tragedia.

Su profunda fe en Dios los ayudo a enfrentar la adversidad con un renovado vigor, teniendo la fortuna de encontrar, como premio a su decisión, un verdadero tesoro escondido, que resplandecería a la par con su hija, este fue en la llegada de la joven maestra, Ann Sullivan, que entonces tenía 20 años, quien con tenacidad y firmeza la condujo en la disciplina necesaria para enfrentar su destino.

La primera enseñanza de Ann Sullivan fue evitarle mimos innecesarios y obstaculizadores, a fin de evitarle inútiles lamentos sobre sus carencias y, a cambio de ello, se empeñó en hacerla acrecentar los talentos ya existentes en ella.

Habiendo logrado la colaboración de sus padres y sobre todo de la pequeña Helen, ella pudo así descubrir, en sí misma, una inteligencia superior para innovar habilidades. Estas dos mujeres dejarían una sublime lección a la humanidad.

La primera enseñanza de Ann fue la de ser capaz de salirse de su aislamiento para conectarse con el mundo exterior, así la fue adiestrando en el Método Todoma, el cual consiste en tocar los labios de las personas mientras hablan, sintiendo sus vibraciones y sus palabras en sus manos, esto le permitió el aprendizaje. Por medio del sistema Braille, aprendió varios idiomas, incluyendo el griego y el latín.

Habiendo alcanzado estas metas, Helen Keller se graduó con Suma Cum Laude en el Radcliffe College, pero no se contentó con ello, sino que se convirtió en un paladín en favor de quienes como ella, padecían sordera y falta de visión, llevando su mensaje por todo el mundo.

Como una luchadora social, encabezó la defensa de los obreros y los desprotegidos. De esta manera, recorrió el mundo y un sinnúmero de personalidades convivieron con ella.

Finalmente, su fructífera vida se extinguió el 1 de junio de 1968. dejando un legado de lucha, convirtiéndose en una imagen de la férrea voluntad y de superación.

Tal vez su vida podría sintetizarse con una frase vertida por ella misma en el ocaso de su vida, en 1968, cuando ella expresó: “Dios ha estado utilizando mi vida con un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha”.

