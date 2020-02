Mazatlán

EVANGELIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA:Tiempo de reír y tiempo de llorar

Columna Religiosa

Padre Amador Campos Serrano

29/02/2020 | 11:14 AM

Sensibilidad y emotividad, combinación de cuerpo y espíritu, capaz de percibir y hacer vida la propia vida de los demás.

Sentimientos profundos se entrelazan con los momentos del existir, para ofrecer un contexto de la compleja trama, donde se desarrolla el contenido de la rica gama de quien es el misterio del culmen de todo creado: El ser humano.

Alegría y tristeza, sensaciones distintivas presentes en los poseedores del misterio de la vida incrustadas en el devenir de la existencia, para acumularlas en el tesoro de donde fluye la riqueza experiencial, llamada recuerdos en el ser pensante de la creación.

La memoria, facultad impresa en el invaluable don de vivir, navega hacia puntos anclados en algún sitio del extenso océano del espacio-tiempo, para cobrar vida con el arribo de los recuerdos.

Sentimientos de alegría, tristeza, dolor, felicidad, rencor, perdón, odio y amor, quedan ahí guardados en algún lugar de la memoria, para renacer en otro momento, aflorando una vuelta a la vida de aquellos momentos ya pasados, pero integrantes de la eternidad del ser humano.

Tanto la alegría como la tristeza, presentes en el recorrido de la existencia marcan momentos significativos, que luego se evaporan, pero nunca desaparecen, pues siempre estarán ahí, volviendo a tomar cuerpo en la sensibilidad de otro momento y volviendo a hacer vida un pasado nunca remoto.

La efímera alegría eterniza su duración en el recuerdo, activando sentimientos vueltos a la realidad, conservando así una perene vigencia. La tristeza del llanto, después de su trago amargo en su sabor de un presente ya vivido, pasa a convertirse en un pasado nostálgico de un recuerdo en una lucha ya superada.

Nada es para siempre, pero siempre estará ahí, es la paradoja que entraña el misterio de nuestro devenir en el camino por este mundo; momentos de alegría, de risas y festejo, ocupar partes importantes de nuestra vida, pero con incrustaciones de dolor, recordándonos el vivir la vida con intensidad en cada momento, a la espera de un mañana que ciertamente llegará, pero con la incertidumbre de no saber si aún estaremos aquí.

“Porque tus discípulos no ayunan”, la respuesta del Divino Maestro fue contundente, “Cuando el novio está con los invitados, estos no ayunan, ya llegará el momento en que no estará con ellos, entonces sí ayunarán”. En resumen, en esta vida cada día ocupa su lugar.