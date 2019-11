Eventos obligan a la SSP a realizar ajustes

El teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo lamentó que se hayan registrado en las últimas fechas más feminicidios

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ En las últimas fechas, en Sinaloa se han registrado una serie de situaciones y hechos delictivos que han provocado que la Secretaría de Seguridad Pública ya piense en realizar ajustes para contrarrestarlos, señaló el Secretario Cristóbal Castañeda Camarillo.

Además, recalcó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional más elementos para desplegar en Culiacán.

“Hemos tenido diferentes eventos, el propio señor Gobernador les acaba de comentar que él habló con el Secretario de la Defensa Nacional, tenemos una reunión con esto para verlo”, dijo. “Obviamente son diferentes factores”.

El teniente coronel lamentó que se hayan registrado en las últimas fechas más feminicidios.

“Estamos hablando con la Fiscalía para ver cuáles son los indicios; obviamente por parte de la autoridad preventiva, estamos ajustando despliegue en base a la incidencia, ver dónde se está presentando”, señaló.

“Así mismo tenemos reportes de presencia de gente armada, estamos atendiendo, la presencia en el sur de algunos incidentes, entonces ese es el qué hacer de nosotros, que estamos verificando la situación. Lamentablemente en algunos casos no tenemos reportes, como en el caso de Los Mochis, no se generó un reporte al 911, más que lo que se determinó por redes sociales, no obstante estamos viendo para tener presencia en esos lugares. Viene El Buen Fin, el día de hoy es la inauguración de la Feria Ganadera”.

Castañeda Camarillo recordó que mañana se entrega el informe del Gobernador y que por ello hay otra atención especial, debido al número de visitantes nacionales e internacionales.

“Vamos a verificar el despliegue de la gente, vamos a verificar la atención que se da en este tipo de aspectos, las actividades mismas que realice el personal militar... bueno, que no se realicen tantos patrullamientos, sino más revisiones”, agregó.

“Verificar la información que nos pueda compartir la Fiscalía para ver cuáles son los indicios que nos permitirán suponer la consecución de quiénes son los que cometieron estos hechos ilícitos para hacer más efectiva nuestra labor”.