Evita que las vacaciones de verano se conviertan en un problema financiero: Condusef

Istar Meza

CULIACÁN._ Para evitar que las vacaciones de verano se conviertan en un problema, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda que antes de alistar maleta se haga un plan de vacaciones.

Advierte que al establecer un objetivo se podrá identificar el camino que se debe seguir para lograrlo, por lo que si se hará un viaje es importante preguntarse: ¿A dónde se quiere ir?, ¿cuáles son las opciones que se tienen?, ¿qué transporte se puede o se quiere utilizar para llegar a ese lugar?, ¿cuánto tiempo se vacacionará?, ¿cuánto costará?, etcétera.

“Para que puedas escoger el mejor destino, tómate el tiempo para comparar opciones. Hoy en día la oferta que tienen los vacacionistas es amplia, además, tenemos la fortuna de vivir en un país que alberga gran variedad de escenarios turísticos.

Por ejemplo, un lugar muy recurrido son las playas, mucha gente quiere aprovechar estos destinos y por lo tanto sus precios tienden a subir en temporada alta. Afortunadamente hay sitios en internet y muchas maneras de informarse sobre opciones que se ajustarán a tu bolsillo”, recomienda.

Señala que otra opción es acudir a lugares cercanos al lugar de residencia, como pueblos mágicos, zonas arqueológicas, parques nacionales con espacios para acampar, ciudades coloniales, etcétera. Pero antes de tomar una decisión investigar y comparar costos de acuerdo con el presupuesto, preferencia y tiempo programado de estancia, para manejar las posibilidades, hasta llegar a la opción que pueda hacerle disfrutar de las vacaciones.

Condusef advierte que es muy importante hacerse la pregunta de ¿cuánto ganas y cuánto gastas?, para realizar un presupuesto; es decir enlistar todos los ingresos y gastos, ya que es básico, no salir sin él, pues sólo así se conocerá con qué capacidad de pago se cuenta.

“Con un presupuesto evitarás realizar desembolsos innecesarios, recuerda que ya estando en el lugar que elegiste pueden surgir gastos extras que, al estar sujetos a la demanda por temporada, terminan por resultar más caros”, refiere.

La comisión señala que puede salir más económico viajar en autobús si se va cerca del lugar de procedencia, y que es otra forma de vivir la aventura, especialmente si la estancia será por pocos días, pues llevar auto puede representar un gasto mayor, pero en caso de que así se decida, juntarse con amigos o familiares permitirá repartir gastos.

Condusef informa que viajar en carretera se disfruta más cuando la gasolina y las casetas las pagan entre varios, pues no se siente en un solo bolsillo; mientras que el avión recorta el tiempo de traslado pero puede recortar las finanzas si no se adquiere con anticipación, pero que suele ser una gran alternativa de viaje si se compra el boleto con tiempo.

La clave, destaca, está en identificar los desembolsos que son innecesarios, por ejemplo: comprar ropa o calzado para playa en el mismo lugar a donde se llega, ya que es más cara, las compras son apresuradas y pueden descomponer el presupuesto.

“Lo recomendable es que te prevengas y lleves ropa cómoda que tienes en casa. Si vas de “reven”, lleva justo lo que piensas gastar. Evita los gastos con la tarjeta de crédito o pedir prestado”, advierte.

Recomienda: respetar el plan que se ha hecho, pues si se comienza a decir que se quedarán un día más, se deberá pagar lo que eso signifique.

No comprar cosas por estar en ese destino si no se tenían contempladas. También respetar los horarios cuando se tengan boletos adquiridos con anticipación, si no, se verá cómo se esfuma el dinero al llegar tarde al vuelo, o atracción que se haya contratado.