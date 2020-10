Evitar fraudes y aplicar sana distancia, pide AMLO a electores en Hidalgo y Coahuila

El titular del Poder Ejecutivo federal destacó que los ciudadanos deben elegir libremente a sus representantes, sin intervencionismo de los tres niveles de gobierno

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a la ciudadanía a hacer "valer la democracia", al ir a votar en las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en Hidalgo y Coahuila, para elegir presidentes municipales y diputados locales, respectivamente.

"Hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados a que participen en las elecciones y se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres", dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que los ciudadanos deben elegir libremente a sus representantes, sin intervencionismo de los tres niveles de gobierno.

"Que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable de entregar despensas, y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos, que se haga valer el voto libre secreto", abundó el político tabasqueño.

"Que no hay presiones de ninguna índole, que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud, imparcialidad, que no haya fraude electoral", señaló el Presidente.

Además, López Obrador comentó que la ciudadanía debe dar un ejemplo de civilidad y democracia en los próximos comicios para evitar fraudes electorales, como, según aseguró, ocurría en el pasado.

"Estamos en una etapa nueva, ya no debemos permitir ninguna de esas mañas, trampas, fraudes, no debemos permitir que se falsifiquen la voluntad de los ciudadanos, tiene que hacerse la realidad de la democracia", añadió el mandatario nacional.

"No debemos permitir ninguna de esas mañas, fraudes. Que ciudadanos estén atentos y vigilen para que se elijan a representantes locales. Que no haya fraude electoral y se dé un buen ejemplo de civilidad y democracia", expresó López Obrador.

Asimismo, el político tabasqueño urgió a la ciudadanía que al ejercer su derecho al voto, mantengan las medidas de precaución ante el coronavirus SAR-CoV-2, como es la "sana distancia".